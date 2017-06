Festnahme nach Einbruch bei Rollstuhlfahrer

In Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) hat die Polizei am frühen Freitagnachmittag einen international gesuchten Rumänen festgenommen. Zuvor hatte der Mann versucht, ins Haus eines Rollstuhlfahrers einzubrechen.

Gegen 13.20 Uhr klingelte der Mann am Freitag laut Angaben der Polizei bei dem Rollstuhlfahrer in Maria Anzbach. Da niemand die Tür öffnete, dürfte der Einbrecher davon ausgegangen sein, dass das Einfamilienhauses leer war. Daraufhin habe der Mann ein verschlossenes Fenster aufgebrochen, gab Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber noe.ORF.at an.

Der Rollstuhlfahrer wurde jedoch auf den Einbrecher aufmerksam, rief die Polizei und machte sich lautstark bemerkbar. Der Täter wurde dadurch offenbar eingeschüchtert und flüchtete zu Fuß vom Tatort. Mittels einer Großfahndung wurde der Mann schließlich in der näheren Umgebung von Maria Anzbach aufgespürt. Da sich der Mann erst nicht stellen wollte, gaben die Polizisten zwei Schüsse ins Erdreich ab und setzten anschließend Pfefferspray ein.

Europaweit gesuchter Einbrecher

Der rumänische Staatsbürger wurde festgenommen. Baumschlager zufolge stellte sich anschließend heraus, dass der Mann kein Unbekannter ist. Demnach handelt es sich um einen Einbrecher, der europaweit per Haftbefehl gesucht wurde. Nähere Informationen lagen am Freitagnachmittag noch nicht vor.