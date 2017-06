Drei Schwerverletzte nach Autoüberschlag

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in St. Aegyd am Neuwald (Bezirk Lilienfeld) hat es drei Schwerverletzte gegeben. Vier Insassen wurden dabei im Auto eingeklemmt, drei Personen konnten erst von der Feuerwehr befreit werden.

Das Auto kam in einer leichten Linkskurve auf der Bundesstraße B21 von der Straße ab. Das Fahrzeug rutschte in den Graben, überschlug sich und blieb dabei in einem Gebüsch hängen, teilte die Feuerwehr mit. Die vier Insassen, zwei Männer und zwei Frauen, wurden eingeklemmt.

zurück von weiter

Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine Frau, die nur leichtverletzt wurde, konnte sich kurz darauf selbst befreien, hieß es vom Roten Kreuz. Die anderen drei Personen mussten von der Feuerwehr herausgeschnitten werden.

Mit zwei Rettungshubschraubern und einem Notarzt wurden die Verletzten in die Krankenhäuser nach St. Pölten, Wiener Neustadt und Lilienfeld gebracht. Warum das Fahrzeug von der Straße abgekommen ist, ist noch ungeklärt.