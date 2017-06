Königspython auf Joggingrunde in der Au

Beinahe wäre ein Spaziergänger Sonntagfrüh in Stockerau (Bezirk Korneuburg) über eine Schlange gestolpert. Der Mann verständigte daraufhin die Polizei. Einem Reptilienexperten zufolge handelte es sich um einen Königspython.

Auf einem Feldweg in der Stockerauer Au, etwa 700 Meter vom Stadtgebiet entfernt, sah der Mann das Tier am Straßenrand liegen. Da es sich seiner Einschätzung nach um keine einheimisches Schlange handelte, fertigte er davon ein Foto an und alarmierte die Polizei. Das etwa 120 cm lange Tier dürfte etwas dehydriert gewesen sein und bewegte sich nicht von der Stelle.

Die Beamten der Polizeiinspektion Stockerau verständigten daraufhin einen Reptilienbesitzer, der die Schlange als Königspython bestätigte und diesen professionell und unverletzt sicherte. Das Tier wurde von ihm in einem Schlangenterrarium versorgt. Die Tierrettung brachte den Königspython schließlich ins „Haus des Meeres“ nach Wien.

Polizei sucht nach dem Besitzer

Ein Königspython zählt zu den Würgeschlangen und ist nicht giftig. Wem das Tier gehört bzw. wie es in die Au kam, wird von der Polizei derzeit ermittelt. Möglicherweise wurde das Tier ausgesetzt, es könnte aber auch jemandem entkommen sein, hieß es bei der Polizei. Die Polizeiinspektion Stockeraum ersucht um Hinweise zum Besitzer unter der Telefonnummer 059133/3249.