Haag: Der ewige Kampf gegen die Windmühlen

Der Theatersommer Haag (Bezirk Amstetten) bietet heuer eine Uraufführung an: „Don Quijote“, der vor mehr als 400 Jahren erschienene berühmte Roman von Miguel de Cervantes, ist von Nicolaus Hagg für die Bühne bearbeitet worden.

„Im ersten Jahr meiner Intendanz darf ich Ihnen einen Uraufführung präsentieren, die köstliche Unterhaltung und Literaturgenuss feinster Güte verspricht: ‚Don Quijote‘“, schreibt Christian Dolezal, Intendant des Theatersommers Haag, im Programmheft.

Nicolaus Hagg stellte schon von mehreren Prosatexten und Romanen Bühnenfassungen her, vor allem für die Festspiele Reichenau. Im Jahr 2016 waren es „Die Dämonen“ nach Heimito von Doderer, drei Jahre zuvor dramatisierte er Gustave Flauberts „Madame Bovary“, 2012 machte der Schauspieler eine Bühnenfassung aus Lew Tolstois Roman „Anna Karenina“, auch von „Oberst Redl“ und „Die Studlhofstiege“ gibt es Versionen für die Theaterbühne.

Ingo Pertramer

Don Quijote, Konflikt zwischen Realität und Ideal

"Für die Regie konnte ich die erstklassige Künstlerin Stephanie Mohr - sicher vielen noch bekannt von der Theatersommer-Produktion „Jägerstätter" - gewinnen. Persönlich freut es mich, die Titelrolle bekleiden zu dürfen - damit erfülle ich mir einen schon lange gehegten Wunsch“, so Christian Dolezal. Als treuer Diener Sancho Panza wird ihm Thomas Mraz (bekannt aus der Fernsehserie „Die Vorstadtweiber“) zur Seite stehen. Die Rolle der Dorothea verkörpert Magdalena Kronschläger, die bereits zum dritten Mal in Haag auftreten wird.

Zum Inhalt: Ein Bett, ein Spiegel, ein Stuhl, ein Waschtisch. Und überall Bücher! Im Bett liegt sterbend der größte Held, der kühnste Ritter, der jemals gekämpft und geliebt hat: Don Quijote de la Mancha. Umgeben vom Pfarrer, vom Barbier, seiner Haushälterin, die die verfluchten Bücher, die ihren Herrn um den Verstand gebracht haben, gerne in die Flammen Gottes werfen würde, und von Sancho Panza, dem treuen, liebenden Diener.

Als die Magd jenes Gasthofes, in dem er die Weinschläuche zerschnitten hat, die Rechnung bringt, erwacht Don Quijote und erkennt seine geliebte Dorothea. Nun kann er nicht mehr sterben. Er muss von seinen Abenteuern berichten, die er im Namen seiner Geliebten bestanden hat. Und alle müssen mitspielen, denn nur so bleibt er am Leben...

Intendanz: Christian Dolezal

Regie: Stephanie Mohr

Musikalische Leitung: Chiao-Hua Chang, Heidelinde Gratzl

Mitwirkende: Christian Dolezal, Thomas Mraz, Magdalena Kronschläger, Dennis Cubic, Reinhold Moritz, Pilar Aguilera und Erwin Ebenbauer

Vorstellungen von 5. Juli bis 12. August, Hauptplatz Haag

Links: