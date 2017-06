Ergebnisse der Zentralmatura besser als 2016

Nach den schlechten Resultaten im Vorjahr ist die Zentralmatura heuer deutlich besser ausgefallen. Die niederösterreichischen Schülerinnen und Schüler liegen im Bundesländervergleich allerdings eher auf den hinteren Rängen.

Niederösterreich hatte bei der Mathematik-Matura 2016 den drittschlechtesten Wert im Bundesländervergleich. Damals wurden 24,5 Prozent der schriftlichen Arbeiten negativ beurteilt. Nach der sogenannten Kompensationsprüfung lag die Zahl der negativen Prüfungsergebnisse bei knapp zehn Prozent. Heuer sind die Ergebnisse im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser ausgefallen.

An den AHS in Niederösterreich wurden heuer 5,8 Prozent der Mathematik-Arbeiten negativ beurteilt, in ganz Österreich waren es 4,8 Prozent. Auch in den Fächern Deutsch und Englisch schnitten die Schülerinnen und Schüler in Niederösterreich etwas schlechter ab als im Bundesschnitt. Dies gilt sowohl für AHS als auch für BHS.

Negative Arbeiten bei der Zentralmatura in NÖ AHS NÖ AHS gesamt AHS 2016 BHS NÖ BHS gesamt BHS 2016 Mathematik 5,8% 4,8% 9,9% 3,9% 3,3% 6,4% Deutsch 5,9% 4,6% 1,4% 0,9% 0,7% 0,9% Englisch 2,7% 2,0% 2,6% 4,3% 3,2% 3,9%

Große Unterschiede bei Kompensationsprüfung

Bei der Analyse der Gesamtstatistik zeigt sich jedoch auch, dass die mündliche Kompensationsprüfung in Niederösterreich weniger oft zu einer Verbesserung der Note führt als in anderen Bundesländern. Betrachtet man die Situation vor der Kompensationsprüfung, gibt es im Bundesländervergleich in Niederösterreich weniger negative Noten. In den restlichen Bundesländern besserten sich die Schülerinnen und Schüler allerdings ihre Note deutlich öfter aus.