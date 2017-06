Bub prallt bei Kopfsprung gegen Beckenrand

Ein 14-jähriger Bub aus Oberösterreich ist in Waidhofen an der Ybbs bei einem Sprung vom Fünf-Meter-Turm mit dem Kopf gegen den Beckenrand geprallt. Er wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Der 14-jährige Jugendliche aus Weyer in Oberösterreich zog sich bei dem Sprung vom Fünf-Meter-Turm durch den Aufprall am Beckenrand schwerste Kopf- und Brustverletzungen zu. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Linzer Universitätsklinik geflogen.

Martin Steinbach

Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen durch die Polizei. Zur Zeit des Unglückssprunges hatten sich mehrere Personen auf dem Turm befunden. Der 14-Jährige könnte beim Absprung gestört oder gar gestoßen worden sein, doch das muss noch geklärt werden. Über den genauen Gesundheitszustand des verunfallten Jugendlichen gibt es derzeit keine Angaben.