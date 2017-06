Radiopreis: Zweimal Bronze und einmal Silber

Radio Niederösterreich hat am Montag bei der Verleihung des Österreichischen Radiopreises abgeräumt. Das Radioprogramm des ORF NÖ wurde zweimal mit Bronze und einmal mit Silber ausgezeichnet.

Die diesjährige Verleihung des Österreichischen Radiopreises fand am Montagabend im Wiener Rathaus statt. 114 Einreichungen hatte es im dritten Jahr des Preises gegeben, 33 davon waren auch nominiert worden. Ziel der Veranstaltung ist es jedes Jahr, die besten Radiomacher Österreichs in elf Kategorien auszuzeichnen.

Peter Meissner, der für den ORF NÖ bei den beiden Radiopreis-Verleihungen 2015 und 2016 bereits Gold und Silber gewonnen hatte, überzeugte die unabhängige Jury unter Leitung der FH St. Pölten auch diesmal. Für seine Sendung „Klassik am Abend“ über Plagiate und Wiederverwertung erhielt er die begehrte Auszeichnung in Bronze in der Kategorie „Beste Musiksendung“. „Das ist schon etwas ganz besonderes“, so Meissner kurz nach dem Festakt. „Ich freue mich, dass ich die Sammlung komplett habe. Gold, Silber und Bronze sind wirklich eine Krönung meiner Radiokarriere.“

Ebenfalls bereits zum dritten Mal nahm Michael Koch die Trophäe entgegen. Er gewann für seine Reportage zum Thema „60 Jahre Ungarnaufstand“ Bronze in der Kategorie „Bester Wortbeitrag“. Auch er nahm den dritten Preis in Folge dankend an, denn „wenn man bedenkt, dass man diese Beiträge oft nebenbei neben der normalen Arbeit produzieren muss und die Jury das anerkennt, dann kann man sich eigentlich nur freuen“, so Koch.

Silber für Radio Niederösterreich-Journal

Erstmals nominiert war das Radio Niederösterreich-Journal mit den Sendungen um 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 17.00 und 18.00 Uhr. Für die Berichterstattung wurde das Nachrichtenteam mit Silber in der Kategorie „Beste Nachrichtensendung“ prämiert, nur geschlagen vom Ö1-Morgenjournal.

Gerhard Eisinger, Chef der Radio-Information des ORF NÖ, betonte, dass er den Preis stellvertretend für die ganze Mannschaft von Radio Niederösterreich entgegennehmen durfte. Eisinger hob im Speziellen die „besten Radiomoderatorinnen, die für diese Sendung verantwortlich sind“, hervor: Birgit Zeiss-Brammer, Eva Steinkellner und Barbara Tschandl.

ORF NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger sprach nach der Veranstaltung von einer „schönen Auszeichnung“, die ein „Grund zur Freude“ sei: „Es ist eine großartige Bestätigung für unser Team im Allgemeinen und im Besonderen natürlich für die Programmgestalterinnen und Programmgestalter, die diese Sendung gemacht haben. Es ist zusätzlich ein riesiger Motivationsschub, auch künftig Tag für Tag das beste, spannendste und unterhaltsamste Programm für unser Publikum zu bieten.“

Sechsmal Gold für ORF

Insgesamt ging der Radiopreis in Gold heuer sechsmal an ORF-Sender und fünfmal an Private, jener in Silber und Bronze jeweils an sechs Privat- und fünf ORF-Sender. In der Kategorie „Beste Moderatorin“ wurde etwa die FM4-Moderatorin Julie McCarthy ausgezeichnet, in der Kategorie „Bester Moderator“ Andi Knoll von Ö3, der am selben Abend auch die Veranstaltung moderierte. „Beste Morgensendung“ wurde der „Ö3-Wecker“, der „Beste Wortbeitrag“ kam von Radio Klassik Stephansdom und „Beste Musiksendung“ wurde die „FM4 Musikerziehung“.

Der Österreichische Radiopreis wird branchenweit mitgetragen. Er wurde gemeinsam vom ORF, dem Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) und der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) ins Leben gerufen. Eine Aufzeichnung der diesjährigen Verleihung ist am Dienstagabend um 23:30 in ORF III zu sehen.

