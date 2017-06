Grüne: „Das Waldviertel braucht keine Autobahn“

Nachdem man sich bei der ÖVP vor kurzem für eine Diskussion über eine mögliche Waldviertelautobahn ausgesprochen hat, kommt nun Kritik von den Grünen. Laut Landessprecherin Helga Krismer brauche das Waldviertel keine Autobahn.

Laut Krismer seien Investitionen in den öffentlichen Verkehr billiger und schneller zu realisieren. Damit würde das Waldviertel auch als Ort der Wohnqualität, als Bioregion sowie als Region für den Gesundheits- und Erholungstourismus gestärkt werden. „Wer braucht eine fünf Milliarden Euro schwere Autobahn, mit einem Flächenverbrauch von 200 Hektar und einer Bauzeit von 15 Jahren? Was soll diese Betonschneise den Menschen bringen?", so Krismer.

Statt einer Waldviertelautobahn fordert die Grüne Landessprecherin den Erhalt und die Reaktivierung des bestehenden Schienennetzes, einen direkten Anschluss der Franz Josefs Bahn nach Horn, ein 365 Euro Öffi-Ticket für ganz Niederösterreich sowie einen Breitbandausbau mit Glasfaser-Internet. „Das Waldviertel braucht viel, aber keine Autobahn“, hielt Krismer am Dienstag bei einer Pressekonferenz fest. Die Autobahnphantasien seien ein Wahlkampfgag der ÖVP Niederösterreich, heißt es.

