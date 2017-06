Erfreulicher Sommerbeginn für Tourismus in NÖ

Als einziges Bundesland kann Niederösterreich eine positive Tourismusbilanz im Monat Mai aufweisen. Während die Zahl der Nächtigungen im Bundesschnitt um 11,3 Prozent zurückging, wurde hier ein Plus von 2,9 Prozent verzeichnet.

Knapp 672.000 Nächtigungen wurden in Niederösterreich im Monat Mai gezählt. Das sind um 2,9 Prozent mehr als im Mai des Vorjahres. Das Plus ist vor allem auf die ausländischen Gäste zurückzuführen. Bei ihnen betrug der Zuwachs 12,6 Prozent. Bei den inländischen Gästen gab es bei den Übernachtungen ein leichtes Minus von 1,9 Prozent. In Summe konnte Niederösterreich als einziges Bundesland ein Plus verzeichnen. In ganz Österreich gingen die Nächtigungen um 11,3 Prozent zurück. Das zeigen die aktuellen Daten der Statistik Austria.

Mehr Gäste aus Russland, USA und Polen

Vor allem Gäste aus Deutschland, den Niederlanden, Schweiz und Liechtenstein machen Urlaub in Österreich. Seit Jahresbeginn stieg aber auch die Zahl der Urlauber aus Russland, den USA und Polen stark an. Betrachtet man die ersten fünf Monate des Jahres, zeigt die Statistik ebenfalls, dass Niederösterreich bei ausländischen Gästen punkten konnte - mit 798.000 Übernachtungen und einem Plus von 12,1 Prozent im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres.

Bei den inländischen Gästen wurden in Niederösterreich 1,7 Millionen Nächtigungen verzeichnet (-0,2 Prozent). In ganz Österreich ging die Zahl der Nächtigungen von Jänner bis Mai um 0,4 Prozent zurück, in Niederösterreich gab es in Summe ein Plus von 3,4 Prozent.

