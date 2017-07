Ein liebestoller Graf, unterwegs in Klosterneuburg

Eine turbulente Verwechslungskomödie vor erotischem Hintergrund hat die operklosterneuburg (Bezirk Tulln) mit Rossinis „Le Comte Ory“ („Der liebestolle Graf“) heuer im Klosterneuburger Stiftshof auf dem Spielplan.

Eine turbulente Handlung, in deren Mittelpunkt der junge gräfliche Schürzenjäger Ory steht, der sein nächstes erotisches Abenteuer in Gestalt der schönen Gräfin Adele anvisiert. Doch ein Keuschheitsgelübde, das sie und ihre Damen bis zur Rückkehr ihrer Männer aus dem Krieg abgelegt haben, erschwert Orys liebestolles Unterfangen. Da jedem Mann der Zutritt zum Schloss verwehrt ist, bedarf es besonderer List, Witz und Verkleidungstricks. Ob die Eroberung der Damen gelingt? Kann Adèle Graf Ory widerstehen?

Witz, Sinnlichkeit und Komik auf der Bühne

„Gioachino Rossinis komische Oper gilt als ein musikalisches Meisterwerk, reich an Witz, Sinnlichkeit und Situationskomik“, sagt Michael Garschall, Intendant von operklosterneuburg. Diese Funktion hat der Kulturmanager seit 20 Jahren. Aus diesem besonderen Anlass möchte er sein Publikum „mit einem Opernvergnügen der Extraklasse beschenken“.

„Le Comte Ory“ in zwei Akten ist die vorletzte Oper Gioachino Rossinis. Das Libretto schrieben Eugene Scribe und Charles-Gaspard Delestre-Poirson. Die Oper, die zur Zeit der Kreuzzüge spielt, wurde 20. August 1828 an der Opera in Paris uraufgeführt. „Ein Feuerwerk an szenischer, musikalischer und sängerischer Brillanz“, meint Garschall, der sich freut, dass Daniela Fally und Margarita Gritskova in den weiblichen Hauptrollen zu sehen sein werden.

Intendanz: Michael Garschall

Inszenierung: Francois de Carpentries

Musikalische Leitung: Christoph Campestrini

Bühne: Hans Kudlich

Kostüme: Karine van Hercke

Mitwirkende: Daniela Fally, Margarita Gritskova, Carole Wilson, Martin Achrainer, Iurie Ciobanu, Peter Kellner und Florina Ilie

Vorstellungen von 8. Juli bis 4. August, Kaiserhof Stift Klosterneuburg

