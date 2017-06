Das bleibt vom Team Stronach in Niederösterreich

Das Team Stronach (TS) hat am Dienstag bekannt gegeben, bei der Nationalratswahl nicht zu kandidieren. Ende des Jahres soll die Partei aufgelöst werden. In Niederösterreich gibt es noch einen Abgeordneten des TS. Er lässt die Zukunft offen.

Walter Laki ist mittlerweile der einzige Abgeordnete des niederösterreichischen Landtags, der noch dem Team Stronach zugeordnet werden kann. Er wollte die Ereignisse auf Bundesebene am Dienstag nicht kommentieren. Darüber hinaus ließ er auch offen, ob er bei der Landtagswahl mit einer eigenen Liste kandidieren werde.

ORF / Sunk

Wie Team Stronach-Klubobmann Robert Lugar und Generalsekretär Christoph Hagen am Dienstag via Aussendung bekannt gaben, werde es weder eine Umbenennung noch eine Kandidatur bei der Nationalratswahl im Herbst geben. Es stehe den Abgeordneten frei, mit einer anderen Liste anzutreten, hieß es weiter - mehr dazu in Team Stronach kandidiert nicht mehr (news.ORF.at; 27.6.2017).

Team Stronach spaltete sich bereits vor Jahren

Bei der letzten Landtagswahl im Frühjahr 2013 wurde das Team Stronach als Liste Frank in Niederösterreich drittstärkste Partei mit fünf Abgeordneten. Seitdem stellt sie auch einen Landesrat. Zunächst war das Elisabeth Kaufmann-Bruckberger. Seit ihrem Rücktritt ist es der parteifreie Landesrat Tillmann Fuchs.

Im Landtag gehören die meisten Abgeordneten der Liste Frank heute zum Team Niederösterreich, das Ende 2013 von Klubobmann Ernest Gabmann und Kaufmann-Bruckberger gegründet wurde. Gabmann war ja bereits ein halbes Jahr nach der Landtagswahl vom Team Stronach ausgeschlossen worden. 2013 spaltete sich die Partei erneut. Walter Naderer schied aus dem Team Niederösterreich aus und ist seitdem fraktions- und parteiloser Abgeordneter im Landtag.

Klubobmann Ernest Gabmann überlegt Kandidatur

In Hinblick auf die Landtagswahl sagte Klubobmann Ernest Gabmann am Dienstag, dass er überlege, gemeinsam mit den Abgeordneten Herbert Machacek und Gabriele von Gimborn sowie Landesrat Tillmann Fuchs mit einer eigenen wirtschaftspolitischen Liste zu kandidieren. Unter welchem Namen sei derzeit noch nicht klar. Es sei noch Zeit, vor allem für die Kandidatensuche, so Gabmann.