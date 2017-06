Unwetter: 320 Feuerwehrleute im Einsatz

Im Waldviertel sind am Dienstag punktuell heftige Unwetter niedergegangen. Betroffen waren vor allem die Bezirke Waidhofen an der Thaya, Zwettl und Gmünd. 320 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die schweren Regenfälle gingen zwischen 18.00 und 20.00 Uhr lokal begrenzt nieder, berichtete Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando NÖ. 24 Feuerwehren mit 320 Einsatzkräften beseitigten stundenlang die Schäden, die der Sturm und der Regen angerichtet hatten.

Laut Feuerwehr wurden insgesamt 29 Keller ausgepumpt. Außerdem waren zahlreiche Straßen aufgrund von Überflutungen, Verschmutzungen oder umgestürzten Bäumen unpassierbar. Ein Festzelt wurde in Zwettl fortgeweht. Es blieb am Geländer einer Brücke hängen und musste von der Feuerwehr gesichert werden. Ebenfalls in Zwettl warf der Wind einen am Straßenrand parkenden LKW-Anhänger um, verletzt wurde dabei niemand.

Stromausfälle nach Sturmschäden

Zudem krachten mehrere Bäume in Stromleitungen, etwa in Großsiegharts. Es kam dadurch zu einem Stromausfall in Teilen von Groß Siegharts und Fistritz (beide Bezirk Waidhofen an der Thaya) sowie Waldreichs (Bezirk Zwettl), der jedoch rasch behoben wurde.