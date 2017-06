Sommerbaustellen: Geduldsprobe für Urlauber

Am Wochenende beginnen in Ostösterreich die Sommerferien und damit auch die Urlaubssaison. In Niederösterreich wird im Sommer auf fast allen Hauptverkehrsrouten gebaut, Reisende müssen sich auf Verzögerungen einstellen.

Die ASFINAG rechnet für den Sommer auf den drei wohl wichtigsten Autobahnabschnitten des Landes, also der West-, der Süd- und auch der Ostautobahn, mit Verzögerungen oder Staus. Auf der Südautobahn (A2) wird seit Februar zwischen dem Knoten Wiener Neustadt und dem Knoten Seebenstein die Fahrbahn generalsaniert. Es bleiben hier zwar alle Fahrspuren erhalten, allerdings sind diese wegen der Bauarbeiten getrennt. Das Tempolimit wird auf 80 km/h reduziert. Der Abschluss der Arbeiten wird erst für Ende September erwartet.

ORF

Eine ähnliche Situation gibt es auf der Ostautobahn (A4). Zwischen der Anschlussstelle Schwechat und der Abfahrt zum Flughafen wird der Straßenbelag erneuert. Auch hier gibt es in beiden Richtungen eine geänderte Spurführung und Tempo 80. Wer von Wien kommend zum Flughafen nach Schwechat möchte, muss hier vorab einen der beiden rechten Fahrstreifen wählen. Das Ende dieser Baustelle ist für Mitte September geplant.

Auf der Westautobahn (A1) schließlich wird der dreispurige Ausbau fortgesetzt. Zwischen Pöchlarn und Melk gilt laut ASFINAG bis Ende Oktober ebenfalls Tempo 80.

Erhebliche Behinderungen auf der Südosttangente

Zusätzliche Staus werden für den Sommer auch in Wien auf der Südosttangente (A23) erwartet. Die Tunnel in Stadlau und Hirschstetten werden ab 10. Juli generalsaniert. Die derzeit vier Fahrspuren werden auf zwei reduziert, da man in diesem Bereich keine Möglichkeit habe, nach links oder rechts auszuweichen, heißt es seitens der ASFINAG. Im Gegenzug verspricht man den Autofahrern der Südosttangente, dass sie im kommenden Herbst „das Anstrengendste hinter sich“ haben werden.

