Rom will Müll nicht mehr nach Dürnrohr schicken

Ab 2018 will die Stadt Rom ihren Abfall nicht mehr in der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr bei Zwentendorf entsorgen. Wie die römische Entsorgungsfirma AMA mitteilte, plane man die Entsorgung im eigenen Umfeld.

Nachdem die Stadt Rom massive Probleme bei der Entsorgung ihres Mülls hat, landet seit Dezember römischer Müll regelmäßig in der Müllverbrennungsanlage in Dürnrohr (Bezirk Tulln). Derzeit startet jede Woche ein Zug mit Haushaltsmüll von Rom nach Niederösterreich. Laut den vertraglich festgelegten Bedingungen werden in Dürnrohr maximal 70.000 Tonnen verbrannt - mehr dazu in Römischer Müll wird in Dürnrohr zu Energie (noe.ORF.at; 29.11.2016).

Wie der Generaldirektor der römischen Entsorgungsfirma AMA, Stefano Bina, jedoch mitteilte, wird es ab 2018 keine Entsorgung in Niederösterreich mehr geben. „Es ist richtig, dass der Müll im Raum entsorgt wird, in dem er produziert wird“, meinte Bina nach Medienangaben.

Einjähriger Vertrag wird nicht verlängert

Schon im Zeitraum von 2013 bis 2016 hatte der niederösterreichische Energieversorger EVN knapp 100.000 Tonnen Müll aus Süditalien verbrannt. Für das Jahr 2017 wurde mit einem Mailänder Konsortium, das im Auftrag der Stadt Rom den Mist entsorgt, ein einjähriger Vertrag abgeschlossen. Dieser wird jetzt voraussichtlich nicht mehr verlängert werden.

Ulrichulrich/Wikimedia Commons

Die Abfalltransporte nach Österreich sind für Rom derzeit dringend notwendig. Pläne für die Errichtung von Müllverbrennungsanlagen scheiterten dort immer wieder an Anrainerprotesten. Dazu kamen Missmanagement und Korruption beim Entsorgungsunternehmen AMA, bei dem ein Finanzloch von 650 Millionen Euro klafft.

In den vergangenen Wochen hatten sich die Probleme mit der Müllentsorgung verschärft. Für jede Tonne in Zwentendorf entsorgten Abfalls zahle die römische Entsorgungsfirma AMA 138 Euro, heißt es. Daraus wird Strom für 170.000 Haushalte in der Region und Fernwärme für St. Pölten erzeugt.

Links: