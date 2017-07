AKNÖ gibt Tipps gegen Albträume im Urlaub

Für manche wird aus dem Traumurlaub schnell ein Albtraum, etwa wenn das Hotel schwere Mängel aufweist. Damit man gut gerüstet ist, berät die Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) ab sofort am Flughafen Schwechat.

Die Urlaubszeit sei für die Arbeitnehmer die kostbarste Zeit des Jahres, sagt Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ). Dennoch komme es immer wieder vor, dass ein Hotel schwere Mängel aufweise oder nicht alle bezahlten Leistungen erbracht werden. Damit die Urlauber wissen, wie sie sich in solchen Situationen verhalten sollen, beraten die Konsumentenschützer der AKNÖ ab sofort kostenlos am Terminal 3 des Flughafens.

Damit die Betroffenen nach dem Urlaub zumindest entschädigt werden, sei es wichtig, rasch zu reagieren, so Wieser: „Es ist ganz wichtig, gleich mit dem Reiseveranstalter in Kontakt zu treten. Wichtig sind auch Fotodokumentationen von allem, das nicht dem gebuchten Leistungskatalog entspricht.“ Der Stand der AKNÖ ist ab sofort jeden Freitag am Nachmittag und am Wochenende vormittags besetzt.

AK-Experte rät, sofort zu reklamieren

Von Kakerlaken im Zimmer über schmutzige Strände bis hin zu Lärm durch Baustellen neben dem Hotel: Vorkommnisse wie diese beschäftigen Jahr für Jahr zur Hauptreisezeit die Konsumentenschützer. Doch nicht immer ist auf den ersten Blick klar, ob man ein Recht auf Entschädigung hat oder nicht. Manfred Neubauer, Reiseexperte und Konsumentenschützer der AKNÖ, rät jedenfalls, sofort zu reagieren - mehr dazu in So bekommt man bei Reisemängeln Geld zurück (noe.ORF.at; 27.6.2017).

