Strahlentherapie in NÖ wird ausgebaut

Niederösterreich erhält drei zusätzliche Geräte für die Strahlentherapie. Der Ausbau ist nun im Österreichischen Strukturplan für Gesundheit - einem verbindlichen Rahmenplan für alle Bundesländer - fixiert worden.

In Niederösterreich erkranken jährlich etwa 7.500 Menschen an Krebs. „Die Versorgung mit Strahlentherapiegeräten ist daher ein wichtiger Punkt im niederösterreichischen Strukturplan für Gesundheit“, sagt der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP).

Derzeit sechs Strahlentherapie-Geräte im Einsatz

Derzeit werden Krebspatienten in den Landeskliniken Krems und Wr. Neustadt behandelt. Insgesamt stehen dafür sechs Strahlentherapie-Geräte zur Verfügung, drei Linearbeschleuniger in Wr. Neustadt und drei Linearbeschleuniger in Krems. Zusätzlich besteht mit MedAustron in Wr. Neustadt ein Forschungs- und Krebsbehandlungszentrum für spezielle Therapien.

„Mit den drei neuen Geräten wird einer langjährigen Forderung Niederösterreichs nachgekommen und so die medizinische Versorgung der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher weiter verbessert“, betonte Schleritzko. Die Standorte der neuen Strahlentherapie-Geräte sind noch nicht fixiert. Sie sollen nach genauen Prüfungen für die optimale medizinische Versorgung festgelegt werden, hieß es aus dem Niederösterreichischen Gesundheits- und Sozialfonds (NÖGUS).

