Sanierung führt zu Teilsperre der Badner Bahn

Im Juli starten die Wiener Lokalbahnen in Baden umfangreiche Gleisbauarbeiten. Damit soll die Infrastruktur wieder auf den aktuellen Stand der Technik gebracht werden. Ein Teil der Strecke muss dafür bis September gesperrt werden.

Ab 10. Juli wird die Strecke zwischen den Haltestellen Baden-Leesdorf und Baden-Viadukt saniert und mehr als 700 Meter Gleise werden neu verlegt. Zudem werden bei der Haltestelle Leesdorf, der Einfahrt zur Remise Baden und bei der Haltestelle Baden-Viadukt drei Weichen ausgetauscht. Für die Fahrgäste der Badner Bahn steht bis Anfang September ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zur Verfügung.

WLB/Thomas Jantzen

Um die Einschränkungen des Bahnbetriebes so kurz wie möglich zu halten, finden diese Arbeiten fallweise auch am Wochenende oder nachts statt, erklärt die neue Vorstandsdirektorin der Wiener Lokalbahnen, Monika Unterholzner. Zuletzt nutzten etwa 35.000 Menschen täglich die Badner Bahn. Die Sanierungen sollen nun die Verlässlichkeit, Sicherheit und Qualität der Badner Bahn langfristig sichern.

Kundenzentrum in Baden wird barrierefrei

Neben dem Streckenabschnitt wird auch das Kundenzentrum in Baden renoviert. Durch Einbau automatischer Schiebetüren werde der Zugang künftig barrierefrei. Der Fahrkartenverkauf ist während des Umbaus bis Anfang Oktober in einem Container am Josefsplatz untergebracht.

