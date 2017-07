Episoden im Hotel in Asparn an der Zaya

Wenn Hotelzimmer aus dem Nähkästchen plaudern könnten, hätten sie viel zu erzählen... Der Filmhof Wein4tel in Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) präsentiert heuer Neil Simons 1976 entstandenen Komödie „California Suite“.

„Wenn Hotelzimmer aus dem Nähkästchen plaudern könnten, hätten sie viel zu erzählen... Von Männern, die mit einer fremden Frau im Bett aufwachen, während die Ehefrau bereits vor dem Zimmer steht... von verzweifelten Eltern, deren Tochter sich am Hochzeitsmorgen entschließt, jetzt doch nicht zu heiraten... von befreundeten Ehepaaren, deren erster gemeinsamer Urlaub im Fiasko zu enden droht...“, kann man auf der Website des Filmhofs Wein4tel in Asparn an der Zaya lesen. Wie solche heikle Situationen ausgehen können, wird in „California Suite“ verraten.

Martin Hesz

Wie man heikle Situationen in den Griff bekommt

Die Komödie wurde 1978 unter dem Titel „Das verrückte California-Hotel“ von Herbert Ross verfilmt - unter anderem mit Walter Matthau, Jane Fonda, Alan Alda, Herb Edelman, Elaine May, Maggie Smith und Michael Caine. Der Film wurde in drei Kategorien für den Oscar nominiert, Maggie Smith erhielt ihn als „Beste Nebendarstellerin“.

Der 1927 geborene Neil Simon ist einer der bekanntesten Dramatiker der USA. Den endgültigen Durchbruch erlebte er 1963 mit seinem Stück „Barfuß im Park“ mit Robert Redford in der männlichen Hauptrolle, die dieser nach 1.530 Vorstellungen am Broadway auch in der Verfilmung spielte. Auch als Autor von Musicals machte sich Simon einen Namen, sein berühmtestes Musical ist „Sweet Charity“.

Beide Stücke wurden bereits am Filmhof unter der Regie von Vicki Schubert gezeigt. Von 1987 bis 1999 war Schubert Ensemblemitglied des Volkstheaters Wien. Seit 1994 arbeitet sie als freie Regisseurin und Autorin.

Intendanz: Michael Rosenberg

Regie: Vicki Schubert

Bühne: Stephan Koch

Kostüme: Inge Stolterfoht

Musik: Fritz Rainer

Darsteller: Eva Maria Marold, Michael Rosenberg, Vicki Schubert, Stephan Koch, Horst von Rothmar, Leo Rosenberg und lrene Pernsteiner

Vorstellungen von 11. Juli bis 19. August, Filmhof Wein4tel, Asparn an der Zaya

