Fünf Hektar Getreidefelder abgebrannt

Sieben Feuerwehren waren am Freitagabend bei einem Brand auf mehreren Getreidefeldern in Schwarzau am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) im Einsatz. Das Feuer war vermutlich durch eine Strohballenpresse ausgelöst worden,

Rund fünf Hektar an Getreidefeldern brannten ab, diese waren teilweise noch nicht abgeerntet, berichtete der Feuerwehrkommandant von Schwarzau, Thomas Streng. Aufgrund der Größe der Fläche hätten die etwa 80 Feuerwehrleute von mehreren Seiten den Löschangriff gestartet. Durch den Wind und die Trockenheit habe die Gefahr bestanden, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitet, meinte Streng.

Geschätzte 30.000 Liter Wasser seien verbraucht worden. Die Ballenpresse war noch vom Landwirt selbst gelöscht worden, hier übernahmen die Feuerwehren nur Nachlöscharbeiten. Die in der Nähe vorbeiführende Südautobahn (A2) sei nicht betroffen gewesen, da der Wind den Rauch in die Gegenrichtung verblasen habe, so Streng. Nach etwa einer Stunde konnte Brand aus gegeben werden.