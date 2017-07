Acetylengasflaschen brannten in Industriebetrieb

Mit einem Brand in einem Industriebetrieb hatten Samstagfrüh drei Feuerwehren in Gumpoldskirchen (Bezirk Mödling) zu kämpfen. Auf einer Lagerfläche hatten mehrere Acetylengasflaschen zu brennen begonnen.

Um ein Aufheizen weiterer in der Nähe befindlicher Gasflaschen zu verhindern, mussten die Einsatzkräfte diese mittels Wasserwerfer kühlen, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Mödling in einer Aussendung mit.

In der Anfangsphase wurden so mehr als 8.000 Liter Wasser pro Minute aufgebracht, in Summe flossen etwa 450.000 Liter. Das Wasser musste über mehrere Zubringerleitungen an die Einsatzstelle transportiert werden. Mit vier Wasserwerfern, zwei C-Rohren, einem Hydroschild und drei Tragkraftspritzen wurden die Flaschen von mehreren Seiten gekühlt. Nach etwa zwei Stunden konnte „Brand aus“ gemeldet werden, hieß es vom Bezirksfeuerwehrkommando Mödling.

Nach den Aufräumarbeiten wurden jene Gasflaschen, welche sich in der unmittelbaren Nähe des Brandes befunden hatten, in eine Mulde mit Wasser gelegt, wo sie nun für 24 Stunden unter Beobachtung gekühlt werden. Die Feuerwehren Gumpoldskirchen, Guntramsdorf und Mödling waren mit 46 Mitgliedern und zehn Fahrzeugen im Einsatz.