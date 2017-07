Aufsehen um „Die Fürstin vom Weinberg“

Zur 13. Spielsaison präsentieren die Wachaufestspiele Weißenkirchen (Bezirk Krems) unter der Intendanz von Marcus Strahl erstmals die musikalische Komödie „Die Fürstin vom Weinberg“, die in der Wachau spielt.

Man schreibt das Jahr 1853. In diesem Jahr spielt „Die Fürstin vom Weinberg“, eine „spannende, aber amüsante Geschichte über eine Wirtin namens Regina Fürst, die durch ihre Verbindung zu einem Spitzel des Metternichschen Polizeistaats in der idyllischen Wachauer Gemeinde Weißenkirchen für großes Aufsehen sorgt. Zugleich wirft auch die ungewöhnlich väterliche Beziehung zwischen Reginas Tochter Mariella und dem Herrn Pfarrer einige Fragen auf“, heißt es auf der Website der Wachaufestspiele Weißenkirchen.

Sam Madwar

Und das alles in einer Zeit, in der man dem Augenblick entgegenfiebert, wo die bayerische Prinzessin Elisabeth auf ihrer Brautfahrt nach Wien in Weißenkirchen Station machen soll. Das Buch zu „Die Fürstin vom Weinberg“ stammt von Peter Hofbauer und dessen Tochter Florentina, die erstmals als Autorenduo firmieren.

Waltraut Haas in „Der Hofrat Geiger“

Als zweite Kömodie wird heuer „Der Hofrat Geiger“ von Martin Costa in der Fassung von Erwin Strahl gezeigt. „Der Hofrat Geiger“ wurde 1947 mit Hans Moser und Paul Hörbiger erstmals verfilmt, die damals 20-jährige Waltraut Haas debütierte als Tochter Mariandl. Anlässlich ihres 90. Geburtstags und 70. Bühnenjubiläums ist Waltraut Haas nun noch einmal als die alte Wirtin Windischgruber zu sehen (Vorstellungen vom 1. bis 10. September).

Intendanz und Regie: Marcus Strahl

Bühne: Martin Gesslbauer

Kostüme: Christine Zauchinger

Musikalische Leitung: Elena Gertcheva

Mitwirkende: Verena Scheitz, Stephan Paryla-Raky, Andreas Sauerzapf, Leila Strahl, Anna Sophie Krenn, Soffi Schweighofer, Marcel-Philipp Kraml, Felix Kurmayer, Rudi Larsen, Clara Wildeis und Flora Jamek

Vorstellungen von „Die Fürstin vom Weinberg“ von 18. Juli bis 26. August; Teisenhoferhof, Weißenkirchen

