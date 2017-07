Eltern getötet: Zweiter Tag im Mordprozess

In Wiener Neustadt wird am Dienstag der Mordprozess gegen einen 48-Jährigen fortgesetzt. Der Mann wird beschuldigt, Anfang Jänner seine beiden gehörlosen und pflegebedürftigen Eltern erschlagen zu haben.

Am ersten Prozesstag am Dienstag der Vorwoche bekannte sich der Angeklagte schuldig, seine Eltern (85 und 75) Anfang Jänner im gemeinsamen Haus in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) durch Schläge mit einem Baseballschläger getötet zu haben - mehr dazu in Mordprozess: Angeklagter bekennt sich schuldig (noe.ORF.at; 27.6.2017).

Verteidigung: „Kurzschlussreaktion“

Am Dienstag werden weitere Zeugen und Gutachten gehört, ehe ein Urteil gefällt werden soll. Im Mittelpunkt steht vor allem das psychiatrische Gutachten. Die Verteidigerin des Angeklagten, Astrid Wagner, sprach bislang von einer Kurzschlussreaktion, also einer Tat im Affekt. Die Belastung, sich seit seiner Kindheit an um die gehörlosen und zum Teil pflegebedürftigen Eltern zu kümmern, sei dem Mann plötzlich zu groß geworden, meinte Wagner.

Staatsanwaltschaft: „Kaltblütiger Mord“

Der 48-jährige Angeklagte sagte, dass er keinen anderen Ausweg gesehen habe. Die Staatsanwaltschaft sprach hingegen von einem kaltblütigen Mord. Schließlich habe der Mann mehr als 20 Mal mit einem Baseballschläger auf seine Eltern eingeschlagen - mehr dazu in 47-Jähriger soll Eltern erschlagen haben (noe.ORF.at; 3.1.2017).