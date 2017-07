St. Pölten: Stabhochsprung auf dem Rathausplatz

Wer Leichtathletik der Extraklasse hautnah erleben will, bekommt am 2. September die Chance dazu. Der „City Jump“ bringt die besten Stabhochspringer der Welt nach St. Pölten - und zwar mitten auf den Rathausplatz.

Der Stabhochsprung gilt als die schwierigste, aber auch als die spektakulärste Disziplin der Leichtathletik. Bis zu sechs Meter hoch schrauben sich die weltbesten Athleten in die Luft und sorgen damit für großes Staunen beim Publikum. Der Weltrekord bei den Männern liegt sogar bei 6,16 Meter.

Leichtathletik-Stars „zum Anfassen“

Am 2. September kommen die besten Stabhochspringer der Welt nach St. Pölten. Ihr Können werden sie allerdings nicht in einem handelsüblichen Leichtathletik-Stadion, sondern auf dem Rathausplatz unter Beweis stellen - eine Veranstaltung, die es in dieser Form in Ostösterreich noch nicht zu sehen gab.

Magistrat St. Pölten

„Es passt hier ideal“, sagte Initiator und Meetingdirektor Gottfried Lammerhuber bei der Präsentation am Montag. „Es ist nicht zu groß, es ist kompakt. Wir können Tribünen und Videoleinwände aufstellen. Außerdem ist das Publikum sehr nahe an den Athleten dran.“

Um den „City Jump“ zu ermöglichen, kommt die größte mobile Leichtathletikanlage der Welt zum Einsatz. Sie ist 65 Meter lang, 90 Zentimeter hoch und wiegt 25 Tonnen. „Die Fans können sich auf Weltklasse-Stabhochsprung freuen“, blickte Lammerhuber voraus.

Zeitplan des „City Jump“ am

2. September in St. Pölten: 13.00 Uhr: Start der Mitmachstationen

16.00 Uhr: Stabhochsprung der Damen

17.00 Uhr: Rekordversuch Kugelstoßen mit Ivona Dadic

18.30 Uhr: Stabhochsprung der Herren

„Wir haben den aktuellen Europameister aus Polen verpflichtet. Dazu haben wir viele andere Stars, die über 5,60 Meter springen können und auch die nationalen Asse wie Ivona Dadic, Dominik Distelberger und Agnes Hodi.“

Mit der Veranstaltung will man den Sport direkt zum Publikum bringen. „Stabhochspringen begeistert die Leute. Wer die Leichtathletik noch nicht so kennt, wird begeistert sein, wenn er die Menschen hier mit einem Stab ohne weitere Hilfsmittel über fünf Meter springen sieht.“

Dadic will Liese-Prokop-Rekord attackieren

„Abgehoben“ wird am Rathausplatz ab 16.00 Uhr, doch schon davor erwartet die Zuschauer ein umfangreiches Rahmenprogramm. So können sich Kinder und Jugendliche bei Mitmachstationen in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen versuchen. Für Unterhaltung werden zudem zwei DJs, eine große Videoleinwand und Show-Auftritte zwischen den Sprüngen sorgen.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt von Mehrkämpferin Ivona Dadic. Die Vize-Europameisterin aus St. Pölten will in ihrer neuen Heimatstadt den fast 40 Jahre alten Rekord Liese Prokops im Kugelstoßen attackieren. „Mein Rekord liegt bei 14,12 Meter, jener von Liese Prokop bei 14,23 Meter. Den will ich angreifen.“

Matthias Eßmeister, noe.ORF.at