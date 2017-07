Duo verübte Einbrüche: Schaden 238.000 Euro

24 vollendete und 18 versuchte Einbruchsdiebstähle in Wohnobjekte sind einem im November in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) festgenommenen Duo nachgewiesen worden. Die Männer richteten einen Schaden von 238.000 Euro an.

Die beiden Rumänen im Alter von 21 und 22 Jahren waren nach Einbruchsdiebstählen in Wohnhäuser in Perchtoldsdorf gefasst worden. Das sichergestellte Diebesgut wurde an die Geschädigten ausgefolgt. Die Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht und befinden sich in Untersuchungshaft.

Im Zuge der weiteren Erhebungen durch Kriminalisten aus Niederösterreich und Wien wurden dem Duo letztlich 46 Straftaten im Zeitraum von Anfang 2015 bis 29. November 2016 zugeordnet. Die Beschuldigten sollen vorwiegend Bargeld und Schmuck, aber auch elektronische Geräte gestohlen haben.

Die Tatorte befanden sich der Polizei zufolge in Wien (20 Einbruchsdiebstähle bzw. derartige Versuche) und in den Bezirken Mödling, Bruck an der Leitha sowie St. Pölten (22 Einbruchsdiebstähle bzw. derartige Versuche). Zur Last gelegt werden den Männern außerdem zwei Urkundenunterdrückungen (Dokumentendiebstahl bei einem Einbruchsdiebstahl), eine Brandstiftung in einem Wochenendhaus in Wien-Floridsdorf und eine Sachbeschädigung in Perchtoldsdorf.