Ein Fest für Raimund in Gutenstein

Eine Vorstellung mit Witz und Tiefgang versprechen Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) und die künstlerische Leiterin der Raimundspiele, Prinzipalin Andrea Eckert, 2017 mit Ferdinand Raimunds „Der Alpenkönig und der Menschenfeind“.

„Der reiche Gutsbesitzer Herr von Rappelkopf glaubt, von der Familie und der Welt verraten worden zu sein und wird immer mehr zum Misanthrop. Familie und Dienerschaft macht er den Alltag zur Qual, die Liebe seiner Tochter zu einem Maler versucht er zu verhindern. Der Magier Astragalus will der Tochter zu ihrer Liebe verhelfen und Rappelkopf zur Vernunft bringen. Er verwandelt sich zu diesem Zweck in den Menschenfeind und lässt diesen so sein wahres Ich erkennen“, kann man auf der Website der Raimundspiele Gutenstein über das Stück lesen.

Joachim Kern

"Der zauberische Vexierspiegel des Alpenkönigs zwingt Rappelkopf zur Konfrontation mit seinem Unterbewusstsein. Durch das Genie Ferdinand Raimunds wird diese dramatische Reise zu einem hochkomischen Parforceritt aller Protagonisten und zu einem Fest für uns Schauspieler“, so Intendantin Andrea Eckert.

„So dreht die Welt sich immer fort und bleibt doch stets an einem Ort“ (Ferdinand Raimund)

Andrea Eckert, die heuer in Gutenstein in der Hauptrolle des Alpenkönigs zu sehen ist, holte Emmy Werner als Regisseurin. Für die Raimundspiele in Gutenstein kehrte die frühere Volkstheaterdirektorin nach einigen Jahren Rückzug ins Privatleben zum Theater zurück. „Es bedeutet mir viel, dass Emmy Werner bei den diesjährigen Raimundspielen die Regie übernahm“, so Eckert.

Intendanz: Andrea Eckert

Regie: Emmy Werner

Bühnenbild: Katharina Wöppermann

Kostüme: Nina Ball

Musikalische Leitung: Walther Soyka

Darsteller: Matthias Mamedof, Andrea Eckert, Eduard Wildner, Annette Holzmann, Ulrike Hübl, Anita Kolbert, Tanja Raunig, Ronald Rudoll und Stefan Rosenthal

Vorstellungen von 12. Juli bis 6. August, Theaterzelt in Gutenstein

