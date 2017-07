Stadt- und Landkultur rund um den Herrensee

Beim Schrammel.Klang.Festival wird von 7. bis 9. Juli in Litschau (Bezirk Gmünd) rund um den Herrensee ein vielfältiges Kulturprogramm geboten. Heuer geht es um den Einfluss der ländlichen Volks- auf die Schrammelmusik.

Neben den „Fixstartern“, die auf einem Festival für Schrammelmusik erwartet werden dürfen, sind heuer auch andere Künstlerinnen und Künstler aus dem gesamten Alpenraum vertreten. So werden unter anderem die Schweizer Jodlerinnen Nadja Räss und Christina Zurbrügg und die Tiroler Volksmusik-Größe Franz Posch zu sehen sein. Freunden von Wiener Musik wird zudem etwa Ernst Molden, Willi Resetarits, Agnes Palmisano und Wiener Blond geboten.

Polka in der Schrammelmusik

Festivalgründer Zeno Stanek habe sich im Vorfeld auf die Suche nach den Ursprüngen des Wiener Klanges begeben, hieß es in einer Aussendung. Stanek sei demnach im europäischen Alpenraum fündig geworden, denn von dort aus sei die Musik Anfang des 19. Jahrhunderts nach Wien gelangt und weiterverarbeitet worden. Elemente von traditionellen Musikformen wie Polka, Ländler oder Marsch könne man daher auch heute noch in der Schrammelmusik finden.

Der Festivaleröffnung am Freitag im Herrenseetheater folgt am Samstag eine Matinee, die sich unter dem Titel „Wean schbüün“ der Aufführungspraxis des Geigenspiels in der Wiener Musik widmet. Der Sonntag beginnt mit dem sogenannten Schrammel.Frühstück am Kulturbahnhof und endet am Abend mit verschiedenen Vertretern der Schrammelmusik.

Neun Bühnen rund um den Herrensee

Das 11. Schrammel.Klang.Festival findet am Wochenende auf neun Bühnen rund um das Litschauer Herrenseetheater statt, in dem der argentinische Multimediakünstler Leo Bettinelli heuer den Bühnenhintergrund als LED-Alpenpanorama gestaltet hat. Von ihm stammt auch eine eigens geschaffene Wasser-Licht-Installation im Herrensee.

Rund um das musikalische Hauptprogramm gibt es außerdem zahlreiche weitere kulturelle Programmpunkte. Dazu zählen sowohl Workshops, in denen sich Besucher selbst an traditioneller Musik versuchen können, als auch Tanzveranstaltungen, ein Fotowettbewerb, eine Nachtwanderung und Kulinarisches aus der Region.

