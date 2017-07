Garanca feierte Jubiläum mit Weltpremieren

Bereits zum zehnten Mal hat die lettische Mezzosopranistin Elina Garanca Mittwoch Abend zu „Klassik unter Sternen“ auf Stift Göttweig geladen. Anlässlich des Jubiläums präsentierte sie einen „Aida“-Schwerpunkt mit Weltpremieren.

Für das Jubiläumsjahr ließ sich die Sängerin etwas Besonderes einfallen und setzte einen „Aida“-Schwerpunkt in das Jubiläumsprogramm. Dabei gab sie erstmals die Amneris, Aidas Rivalin, aus Giuseppe Verdis Oper zum Besten und feierte damit eine Weltpremiere auf Stift Göttweig. „Es ist einfach eine Version von mir gewesen. Ich liebe Verdis ‚Aida‘, und Amneris ist der Grund, warum ich Sängerin wurde“, sagte Elina Garanca gegenüber noe.ORF.at.

ORF

Erstmals sang Garanca auch das Lied der Prinzessin Eboli aus Verdis Oper „Don Carlo“. Gemeinsam mit ihr auf der Bühne standen auch die italienische Sopranistin Barbara Frittoli sowie der koreanische Tenor Alfred Kim.

Gemeinsames Medley als krönender Schluss

Neben Verdis „Aida“ standen auch Arien aus Opern wie „Carmen“, „La Traviata“, „Cavalleria rusticana“, „Turandot“, „Otello“ oder „Andrea Chénier“ auf dem Programm. Den krönenden Abschluss bildete ein von Garanca und ihren Gästen interpretiertes Medley bekannter Melodien, von „Tonight“ und „Caminito“ über „Matinatta“ und „La vie en rose“ bis zu „Wien, Wien nur Du allein“ und „O sole mio“.

Begleitet wurden Garanca und ihre Gäste vom Chor der Oper des Slowakischen Nationaltheaters und dem Symphonieorchester der Wiener Volksoper unter der künstlerischen Leitung ihres Ehemanns Karel Mark Chichon, der das Jubiläumsprogramm zusammenstellte.

ORF

Garanca als „Botschafterin von Göttweig“

Anlässlich der zehnten Ausgabe des Konzertabends wurde Garanca Mittwoch Abend als „Botschafterin von Göttweig“ tituliert und erhielt ein Buch über die vergangenen zehn Jahre, das neben kulinarischen Schmankerln aus der Wachau viele Erinnerungen aufzeigen soll.

„Klassik unter Sternen“ wird auch in den kommenden Jahren weiterhin fixer Bestandteil des Kultursommers in Niederösterreich sein, bis 2019 wurde das Konzertereignis im Frühjahr gesichert. Im kommenden Jahr findet der Konzertabend am 4. Juli statt, wie bekanntgegeben wurde.

Links: