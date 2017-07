Zeitlos aktuell: Mozarts „Zauberflöte“ in Gars

„Die Zauberflöte“ ist eine der beliebtesten Opern. Johannes Wildner, Intendant von OperBurgGars, bezeichnet Mozarts Meisterwerk als „ein Statement für die Gesellschaft Europas, heute aktueller denn je.“

„Diese Oper ‚richtig‘ und korrekt im Sinne des Komponisten und des Textdichters sowie attraktiv darzustellen, ist eine kulturpolitische und bildungspolitische Notwendigkeit allererster Ordnung“, sagt Johannes Wildner, der ab 13. Juli auch wieder am Dirigentenpult in der Garser Burg steht.

Mozarts „Zauberflöte“ ist seit Jahren die im deutschsprachigen Raum am häufigsten gespielte Oper. „In den vergangenen Jahrzehnten hat die Zauberflöte zwei Hauptrichtungen an Interpretationen erlebt: Erstens die totale Zertrümmerung und Brechung im Sinne der Frankfurter Schule durch das deutsche Regietheater und zweitens den Regress in eine kasperliadenhafte Verblödelung als Belustigung mit Mozartmusik, scheinbar, aber wirklich nur scheinbar an kindliche Strukturen angepasst, aber genau genommen kontraproduktiv“, so Johannes Wildner.

Das Team der OperBurgGars sieht die „Zauberflöte“ als einen musikalisch-theatralischen Startschuss der aufgeklärten Gesellschaft im Europa der vergangenen 200 Jahre: „Die europäische Krise unserer Tage ist letztlich auch ein Prüfstein der Aufklärung und ihrer Ideen, namentlich der Anwendbarkeit dieser Ideen auf unsere aktuelle Situation in Europa“, sagt Intendant Wildner.

Intendanz und musikalische Leitung: Johannes Wildner

Regie: Kurt Josef Schildknecht

Bühneninstallation: Asim Dzino

Kostüme: Gera Graf, Okki Zykan

Choreinstudierung: Roger Diaz Cajamarca

Mitwirkende: Igor Storozhenko, Siyabonga Maqungo, Tehmine Zaryan, Adriana Gonzalez, Katharina Tschakert, Liviu Holender, Benedikt Kobel, Isabel Seebacher, Nadja Kaiserseder, Monika Schwabegger, Anna Agathonos, Tina Drole, Bernd Hofmann, Lukas Zuba, Roger Diaz Cajamarca, Michael Baba, Florian Köfler

Vorstellungen von 13. Juli bis 5. August, Burg, Gars am Kamp

