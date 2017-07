Amstetten: „Hair“ - seit 50 Jahren aktuell

Der Musical Sommer Amstetten wird zum „Sommer der Liebe“: 50 Jahre nach der Uraufführung wird der Musical-Klassiker „Hair“ präsentiert. Man möchte zeigen, dass er auch nach einem halben Jahrhundert nichts an Aktualität verloren hat.

„Hair“ erzählt die Geschichte einer Gruppe gegen das Establishment eingestellter Hippies, die in New York leben, lieben und sich gegen die Einberufung als Soldaten für den Vietnamkrieg auflehnen. Claude, Sheila und Berger leben in einer Dreiecksbeziehung in den Tag hinein. Claude gerät mit dem Eintreffen des Einberufungsbefehls in einen inneren Konflikt.

kommunikationsagentur sengstschmid

„Er muss sich entscheiden, ob er - wie die anderen - den Kriegsdienst verweigern oder - seine pazifistischen Ideale missachtend - sich der militärischen Autorität unterwerfen, Menschen töten und sein Leben in Vietnam riskieren soll“, heißt es auf der Website des Musical Sommer Amststten. Die Geschichte von Liebe, Freundschaft und Toleranz schrieben Gerome Ragni und James Rado, die Musik ist von Galt MacDermot. Songs wie „Hair“, „Aquaris“ oder „Let the Sunshine in“ zählen zu den Klassikern der Popmusik.

Intendanz: Johann Kropfreiter

Regie: Alex Balga

Choreographie: Jerome Knols

Musikalische Leitung: Christian Frank

Bühnenbild: Sam Madwar

Kostümbild: Max Wohlkönig

Mitwirkende: Drew Sarich, Oliver Arno, Marjan Shaki, Chayenne Lont, Michael Souschek, Juneoer Mers, Jana Stelley, Barbara Obermeier und Stefan Konrad

Vorstellungen von 18. Juli bis 12. August, Johann-Pölz-Halle, Amstetten

