Deutscher Soldat bei Fallschirmsprung gestorben

Ein Soldat der deutschen Bundeswehr ist am Mittwoch bei einem Fallschirmsprung in Wiener Neustadt ums Leben gekommen. Laut Verteidigungsministerium verlief der Sprung ordnungsgemäß, die Todesursache ist unklar.

Der Bundeswehrsoldat war als Sprunglehrer bei der Fallschirmsprungausbildung des Jagdkommandos in Wiener Neustadt tätig. Warum der Mann bei seinem Sprung am Mittwochvormittag ums Leben kam, war vom Boden aus mit freiem Auge nicht zu erkennen und könne daher vorerst nicht mit Sicherheit gesagt werden, so das Verteidigungsministerium.

Flugunfallkommission soll Todesursache klären

Der Fallschirm öffnete sich jedenfalls in der Luft. Vom Boden sei zudem nicht zu erkennen gewesen, dass der Soldat sich in den Leinen verheddert hätte, hieß es gegenüber noe.ORF.at. Trotzdem starb der Mann bei der Landung im von der Cobra vorgesehenen Zielgelände. Das medizinische Personal kümmerte sich sofort um den Verunglückten und auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert. Der Soldat konnte dennoch nicht gerettet werden.

Seitens des Bundesheeres wurde noch am Mittwoch eine Flugunfallkommission gebildet. Piloten, Fallschirmspringer und Mediziner müssen jetzt die Todesursache des erfahrenen Fallschirmspringers klären.