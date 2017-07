Semesterticket: Bonus auf 100 Euro erhöht

Land und Gemeinden erhöhen den Bonus für das Semsterticket für Studierende aus Niederösterreich auf 100 Euro. Bisher waren es 75 Euro. Der entsprechende Antrag soll im September beschlossen werden.

Studierende, die an einer öffentlichen Universität, Privatuniversität, Fachhochschule oder Hochschule studieren, ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben und mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Studienort fahren, werden vom Land Niederösterreich und den Gemeinden gefördert. Statt, wie bisher, 75 Euro, werden die Studierenden künftig mit 100 Euro Semesterticket-Förderung unterstützt.

„Niederösterreich hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Wissenschafts- und Forschungsstandort entwickelt. Diese Entwicklung wollen wir unterstützen, indem wir Studierende auf ihrem Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln noch mehr unterstützen als bisher. Daher erhöhen wir die Semesterticket-Förderung von 75 auf 100 Euro pro Semester", so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und Verkehrslandesrat Karl Wilfing (ÖVP).

3,1 Millionen Euro werden jährlich investiert

„Gemeinsam mit den Gemeinden investieren wir damit noch mehr in Bildung und fördern dabei auch die Nutzung des öffentlichen Verkehrs. Dafür investieren wir künftig insgesamt 3,1 Millionen Euro im Jahr“, gaben Mikl-Leitner und Wilfing bekannt. Die Antragszahlen für den „NÖ Bonus – Semesterticketförderung“ steigen stetig an. Im Studienjahr 2016/2017 wurde ein neuer Rekord aufgestellt: Mehr als 30.000 Studierende stellten einen Antrag für den Bonus.

„Unser Ziel ist es, dass Studierende mit ihrem Heimatort, ihrer Heimatgemeinde verbunden bleiben. Deswegen fördern wir den Weg zur Bildungseinrichtung jetzt noch stärker", sagt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl, „damit können wir unsere jungen Mitbürger mit Hauptwohnsitz in den Gemeinden und ihrer Heimatregion halten und gleichzeitig besten Zugang zur Bildung ermöglichen.“

Studierende sollen in Niederösterreich bleiben

„Die niederösterreichischen Gemeinden wollen gemeinsam mit dem Land Niederösterreich die jungen Niederösterreicher, die in Wien studieren, unterstützen", sagte der Präsident des Gemeindevertreter-Verbands Rupert Dworak. „Das ist ein klares Bekenntnis dazu, diesen Studierenden, die bestmögliche Ausbildung zu ermöglichen und nicht zuletzt auch ein Anreiz, dafür, dass diese jungen Menschen in Niederösterreich wohnhaft bleiben und wir sie nicht an die Bundeshauptstadt verlieren“, so Dworak.

Die Voraussetzungen für den Erhalt der Förderung sind ein Höchstalter von 26 Jahren und eine gültige Bestätigung über den Besuch einer Universität oder Hochschule. Die Förderung für das Wintersemester 2017/2018 kann ab dem 1. Oktober beantragt werden.

