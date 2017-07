„Jesus Christ Superstar“ in Staatz

Zum 30-Jahr-Jubiläum der Felsenbühne Staatz (Bezirk Mistelbach) wird das Kultmusical „Jesus Christ Superstar“ in einer aufwändigen Open-Air-Inszenierung von Intendant Werner Auer gezeigt. Premiere ist am kommenden Freitag.

„Jesus Christ Superstar“ wurde 1971 am New Yorker Broadway uraufgeführt und zählt nach 45 Jahren immer noch zu den erfolgreichsten Musicals aller Zeiten. Andrew Lloyd Webber und Tim Rice erzählen in dieser Rockoper in eindrucksvoller Weise die letzten sieben Tage Jesu vor dessen Tod am Kreuz. Hits wie „I don’t know how to love him“, „Gethsemane“ und „Superstar“ zählen zu den bekanntesten Songs dieses Meisterwerkes.

Martin Hesz

Die Titelrolle übernimmt der aus Hamburg stammende Musicalsänger Philipp Dietrich, welcher schon in der Vorjahresproduktion „Artus“ als Lancelot zu sehen war. In der Rolle des Judas wird der deutsche Musicaldarsteller Tim Al-Windawe sein Debut auf der Felsenbühne Staatz geben. Als Maria Magdalena wird Regina Mallinger zu sehen sein, die im Vorjahr die Morgana in „Artus“ spielte. In die Rolle des Pilatus schlüpft Intendant Werner Auer.

Intendanz und Inszenierung: Werner Auer

Musikalische Leitung: Gregor Sommer

Choreografie: Eva Klug

Choreinstudierung: Doris Graf-Sommer

Mitwirkende: Philipp Dietrich, Tim Al-Windawe, Regina Mallinger, Werner Auer, Niklas-Sven Kerck, Philipp Fichtner, Daniel Eckert, Michael Postmann, Lawrence Karla u.a.

Vorstellungen von 21. Juli bis 12. August, Felsenbühne Staatz

Links: