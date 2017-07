Brand auf Bauernhof: 70 Schweine verendet

In Reichenbach in Litschau (Bezirk Gmünd) ist am Donnerstag auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Brand ausgebrochen. Rund 150 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren im Einsatz. Etwa 70 Schweine verendeten im Stall.

Gegen 11.30 Uhr hatte eine Bäuerin aus Reichenbach, einer Katastralgemeinde von Litschau (Bezirk Gmünd), am Donnerstag via Notruf Alarm geschlagen. Nach ihren Angaben hatte es im Futtermittellager oberhalb eines großen Schweinestalls zu brennen begonnen. Das Feuer breitete sich rasch auf den Stall aus.

Decke drohte einzustürzen

Insgesamt rückten 18 Feuerwehren mit 150 Einsatzkräften aus. Die Löscharbeiten gestalteten sich aber schwierig. Weil die Decke des Gebäudes einzustürzen drohte, mussten sich die Feuerwehrleute in der Folge auf einen Löschangriff von außen beschränken. Außerdem wurden auch aus den umliegenden Gemeinden Tanklöschfahrzeuge angefordert.

Nach Angaben der Feuerwehr verendeten etwa 70 Schweine in den Flammen bzw. im Rauch. Laut Feuerwehrsprecher Franz Resperger gelang es noch, vier Mastschweine aus dem Stall zu retten. Ebenso konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.