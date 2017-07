Stellenabbau bei Shire: Runder Tisch in St. Pölten

Nach der Ankündigung des Pharmakonzerns Shire am Standort in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) 400 Mitarbeiter zu entlassen, wird weiter nach einer Lösung gerungen. Im Landhaus in St. Pölten fand nun ein runder Tisch statt.

Während die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Shire in den kommenden zwei Wochen über einen verbesserten Sozialplan informiert werden sollen, traf sich Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) am Donnerstag mit Vertretern des Unternehmens, des AMS und weiteren Organisationen, um eine Lösung für die betroffenen Menschen zu finden.

Konstruktive Gespräche mit Unternehmen

Die Gespräche seien konstruktiv verlaufen, allerdings könne „die von Shire getroffene Entscheidung nicht rückgängig gemacht werden“, teilte Bohuslav in einer Aussendung mit. Neben dem Sozialplan wurde bereits eine Arbeitsstiftung eingerichtet. „Derzeit werden persönliche Gespräche mit den MitarbeiterInnen geführt“, so die Wirtschaftslandesrätin weiter.

NLK Reinberger

Bereits kommende Woche soll das Arbeitsmarktservice in Orth an der Donau bei Informationsveranstaltungen über AMS-Leistungen informieren. Unterstützt wird das AMS dabei vom RIZ Gründerservice und von Accent Gründerservice. Konkret sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, inwieweit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei möglichen Neugründungen geholfen werden kann.

Mitarbeitern sollen freie Stellen angeboten werden

Weiters sei vereinbart worden, dass das Netzwerk der ecoplus Technopole und Cluster freie Stellenangebote im niederösterreichischen „Life Science“-Bereich ausarbeitet und Shire zur Information in Mitarbeitergesprächen zur Verfügung stellt. Diese Informationen werden auch dem Austria Wirtschaftsservice (aws) zur Verfügung gestellt. Dieses soll dann eine mögliche Unterstützung durch das auf Unternehmen ausgerichtete Beschäftigungsbonus-Programm des Bundes prüfen.

Links: