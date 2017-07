Miss Austria 2017 kommt aus Niederösterreich

Im Casino Baden ist am Donnerstag die Miss Austria Wahl 2017 über die Bühne gegangen. 19 Missen aus allen Bundesländern und zwei Onlinefinalistinnen kämpften um die begehrte Krone. Am Ende lächelte Vize-Miss Niederösterreich Celine Schrenk.

Ein 20 Meter langer Laufsteg inklusive großer Bühne wartete auf die 19 Teilnehmerinnen, ganz nach dem Motto „Fashion trifft Miss Austria“. Nach den ersten beiden Wertungsdurchgängen war sich die Jury noch einig, wen sie ins Finale der Top 10 einziehen ließ. Doch nach weiteren Fashion-Shows sowie dem Interviewdurchgang wurde es zunehmend schwerer für die Expertenjury, darunter die Miss Austria 2016, Dragana Stankovic.

MAC/Tischler

Neben Schrenk schafften vier weitere Damen den Einzug ins große Finale: Miss Salzburg Alexandra Hauthaler, Miss Oberösterreich Bianca Kronsteiner, Vize-Miss Tirol Maria Hackl und Vize-Miss Vienna Sarah Chvala. In den letzten Wertungsdurchgängen versuchte nochmals jede, die Jury von ihren Stärken zu überzeugen. „Wir hatten heuer so viele tolle Finalistinnen und alle drei Missen sind absolut top", sagte Silvia Schachermayer, Geschäftsführerin der Miss Austria Corporation.

Als Vize-Miss NÖ zur Siegerin

Miss Austria 2017 wurde nach einer großartigen Show die 19-jährige Vize-Miss Niederösterreich Celine Schrenk aus Gänserndorf. Der Jury zufolge überzeugte sie sowohl am Catwalk und auch im Interview. Die 1,75 Meter große Maturantin wurde von der Expertenjury auch gleichzeitig zur Miss Universe Austria 2017 gewählt und vertritt Österreich bei der Miss Universe Wahl. „Ich bin überwältigt und kann es noch gar nicht fassen – ein Traum geht für mich in Erfüllung.“

MAC/Tischler

Unter den „Top 3“ befindet sich Vize-Miss Vienna Sarah Chvala. Die 22-jährige Make-up Artistin wird Österreich wiederum bei der Miss World Wahl international vertreten. Laut Jury galt sie von Anfang an als Mitfavoritin. Miss Oberösterreich Bianca Kronsteiner sicherte sich ebenfalls einen Platz auf dem Podest und fährt im Herbst zur Miss Earth Wahl. Sie ist Studentin, 19 Jahre alt und überzeugt sowohl am Laufsteg als auch bei den Shootings.

Spenden für karitative Projekte gesammelt

Den rund 400 Gästen, darunter Promis aus Wirtschaft, Society und Medien, wurde neben den Catwalk-Läufen, ein unterhaltsames Programm geboten. Auf der Bühne waren u.a. Song Contest Starter Nathan Trent. Sänger Vincent Bueno präsentierte seinen neuen Miss Austria Song „Sie ist so“.

Seit 2015 werden die Teams aus den Bundesländern dazu angehalten, karitative Projekte auf die Beine zu stellen, um Spendengelder zu lukrieren. Bei allen Events der Miss Austria Corporation werden Spenden für das Bildungsprogramm des SOS Kinderdorf gesammelt. Die Missen in den Bundesländern arbeiten bereits fleißig an der Umsetzung ihrer Projekte. Bisher wurden mehr als 43.000 Euro an das SOS Kinderdorf übergeben.

