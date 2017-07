Mähdrescher im Bezirk Baden völlig ausgebrannt

Ein Mähdrescher ist am Freitag in Pottendorf (Bezirk Baden) bei Erntearbeiten in Brand geraten. Der Lenker konnte das Fahrzeug noch auf ein anderes Feld bringen und damit verhindern, dass sich die Flammen ausbreiten.

Der Landwirt war mit dem Mähdrescher auf einem Feld zwischen Pottendorf und Tattendorf in der Nähe der Landesstraße 157 unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorbereich aufstieg. Der Mann reagierte sofort und brachte das Fahrzeug auf ein anderes Feld, wo die Gefahr geringer war, dass sich der Brand großflächig ausbreitet. Danach alarmierte er die Einsatzkräfte und startete die ersten Löschversuche.

Schwarze Rauchsäule weithin sichtbar

Der Landwirt konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch den Mähbalken abmontieren, innerhalb kürzester Zeit stand schließlich der Mähdrescher in Flammen. Die aufsteigende schwarze Rauchsäule war laut Feuerwehr in kilometerweit entfernten Ortschaften sichtbar.

Die Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und verhindern, dass sich das Feuer ausbreitet. Löschwasser wurde einerseits mit Tanklöschfahrzeugen geliefert, andererseits auch von einem naheliegenden Bewässerungsbrunnen bezogen. Zwei Freiwillige Feuerwehren mit 27 Feuerwehrleuten waren im Einsatz. Die genaue Brandursache ist nicht bekannt.