Zulassungsprozess für neue Privatuni gestartet

In St. Pölten hat das Akkreditierungsverfahren für eine neue Privatuniversität begonnen. Die „Bertha von Suttner“-Privatuniversität soll im Studienjahr 2018/2019 mit zwei Bachelor- und zwei Masterstudiengängen starten.

Für die neue „Bertha von Suttner“-Privatuniversität St. Pölten sind die Unterlagen zur Akkreditierung bei der zuständigen Akkreditierungsstelle AQ Austria offiziell eingereicht worden. „Damit wurde der Zulassungsprozess gestartet“, teilte die Stadt am Dienstag mit. Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) sprach von einem Meilenstein am Weg den Bildungsstandort weiterzuentwickeln.

Im Rahmen des Zulassungsverfahrens wird es in den nächsten Monaten unter anderem einen Besuch externer Gutachter vor Ort geben. Nach einer positiven Begutachtung folgt die Akkreditierungsentscheidung durch die AQ Austria und in weitere Folge die Genehmigung der Studiengänge durch das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.

Privatuniversität für Psychotherapie

Angesiedelt wird die Einrichtung am FH-Campus, der bis 2020 durch einen Zubau erweitert wird. In der ersten Entwicklungsphase sind zwei Bachelorstudien und zwei Masterstudien mit je 30 Studienplätzen pro Jahrgang in den Bereichen Psychotherapie und Humanwissenschaften geplant. Weiters soll ein Universitätslehrgang in Psychotherapiewissenschaften angeboten werden. Im Vollausbau wurde in der Aussendung die Zahl von 400 Studierenden genannt.

Nach positiver Begutachtung und Genehmigung soll der Studienbetrieb im Wintersemester 2018 beginnen. Eigentümer der Privatuniversität werden zu je 50 Prozent der Österreichische Arbeitskreis für Gruppentherapie und Gruppendynamik (ÖAGG) und die Hochschulen-Holdinggesellschaft, eine hundertprozentige Tochter der Stadt St. Pölten, sein.

