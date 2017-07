70 Schweine verendet: Brandursache geklärt

Der Großbrand auf einem Bauernhof in Reichenbach bei Litschau (Bezirk Gmünd) dürfte laut Feuerwehr durch eine Wärmelampe bei den Ferkeln ausgelöst worden sein. 70 Schweine waren in den Flammen verendet.

Das Feuer war am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ausgebrochen, die Landwirtin hatte via Notruf Alarm geschlagen. Insgesamt rückten 18 Feuerwehren mit 150 Helfern zum Einsatzort in die Katastralgemeinde Reichenbach an. Weil die Decke des Gebäudes einzustürzen drohte, konnten sie den Löschangriff allerdings nur von außen durchführen.

Wie das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich am Samstag mitteilte, dürfte der Auslöser für den Brand jüngsten Erkenntnissen zufolge eine Wärmelampe bei den Ferkeln gewesen sein. Etwa 70 Schweine waren bei dem Brand in den Flammen bzw. im Rauch verendet, vier Mastschweine konnten noch in Sicherheit gebracht werden. Ebenso konnte verhindert werden, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Der Einsatz dauerte bis in die Abendstunden.

