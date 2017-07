Heimische Äpfel gehen langsam aus

Der Frost vom Frühjahr 2016 macht sich jetzt in den Regalen der Supermärkte bemerkbar: Die Vorräte an heimischen Äpfeln werden bald aufgebraucht sein. Auch der Frost im heurigen Frühjahr wird die Ernte schwächer ausfallen lassen.

Die Apfelernte in Österreich im Vorjahr fiel aufgrund der Frostschäden im April 2016 katastrophal aus: Die Erträge lagen bei nicht einmal einem Viertel der Äpfel, die in einem durchschnittlichen Jahr geerntet werden. Im Mostviertel waren die Ernteausfälle zwar nicht ganz so dramatisch, dennoch würden die Lagerstände langsam zur Neige gehen, sagt Obstbauexperte Andreas Ennser von der Landwirtschaftskammer Niederösterreich gegenüber noe.ORF.at.

Entspannung erst mit Sommerernte ab August

Auch heuer gab es im Frühjahr wieder einen Wintereinbruch, der die Landwirte bangen ließ. Zwar dürfte es auch in diesem Fall Frostschäden und damit eine unterdurchschnittliche Ernte geben, dennoch werden bessere Erträge als im Vorjahr erwartet. Damit dürfte sich die Situation mit der Sommerernte ab August deutlich bessern.

Bis dahin haben auch Obstverwerter mit der mageren Ernte zu kämpfen. Für Safthersteller wie Höllinger aus Pressbaum (Bezirk St. Pölten), die von regionalen Produkten abhängig sind, könnte es daher eng mit den Rohstoffen werden. Ein Verfälschen der Apfelsäfte komme aber nicht in Frage, heißt es seitens des Unternehmens. Im schlimmsten Fall werde weniger produziert. Viele heimische Most- und Fruchtsafthersteller weichen für ihre Produktion auf andere regionale Sorten aus.

Links: