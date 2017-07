Forsteralm-Crowdfunding brachte 450.000 Euro

Die Crowdfunding-Kampagne zur Finanzierung einer Beschneiungsanlage hat dem Skigebiet Forsteralm in Waidhofen an der Ybbs 450.000 Euro eingebracht. 999 Kleininvestoren hatten sich daran beteiligt.

Die Crowdfunding-Kampagne für das Skigebiet lief zehn Wochen lang, vom 28. April bis 7. Juli. Ursprünglich war das Ziel, damit 300.000 Euro einzunehmen und somit genügend Eigenmittel zu erreichen, um für die Modernisierung der Beschneiungsanlagen um öffentliche Förderungen ansuchen zu können.

Investition für mehr Schneesicherheit

Dieses Ziel wurde klar übertroffen. Die Eisenstraße Niederösterreich berichtete am Samstag von 999 Unterstützern, die zusammen mehr als 450.000 Euro aufbrachten. Mit dieser Summe können die Forsteralm-Verantwortlichen nun die Gesamtinvestition von 1,5 Millionen Euro für mehr Schneesicherheit in Angriff nehmen.

Stephan Schönberger/WSG Gaflenz

Im Rahmen der Kampagne „Schifoan dahoam. Die Forsteralm braucht dich jetzt“ standen elf Pakete von 20 bis 15.000 Euro zur Auswahl bereit. Die Anreize für Geldgeber reichten je nach Summe von der bloßen Namensnennung auf der Website über Tages- und Saisonkarten bis hin zur Namenspatronanz für eine Piste oder einen Lift. Für Letzteres war eine Zahlung in Höhe von mindestens 15.000 Euro notwendig.

„Schon in den ersten 24 Stunden kamen über 90.000 Euro zusammen“, erklärte Kampagnenleiter Thomas Wagner. „Als unser Video dann auch noch 60.000 Personen über Facebook erreichte, wussten wir: Die Forsteralm ist den Menschen wirklich ein Anliegen.“

Abschluss der Bauarbeiten bis zum Saisonstart

Bis August soll feststehen, wie die 999 Unterstützer zu ihren Belohnungen kommen. Zum Dank an sie soll es zusätzlich auch ein Fest geben. In der Zwischenzeit wollen die Projektverantwortlichen außerdem alle behördlichen Genehmigungen für die notwendigen Baumaßnahmen einholen. Die Arbeiten selbst sollen im September beginnen. Bis November soll der Probebetrieb schließlich finalisiert werden - gerade rechtzeitig für die Saisoneröffnung im Dezember. Für die Umsetzung der Maßnahmen soll die Forsteralm Infrastruktur GmbH gegründet werden.

Das Skigebiet Forsteralm liegt an der Grenze zwischen Nieder- und Oberösterreich. Nach wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde es im Herbst 2016 von je vier Gemeinden im Ennstal (Gaflenz, Weyer, Maria Neustift, Großraming) und im Ybbstal (Waidhofen an der Ybbs, Ybbsitz, Opponitz, Hollenstein an der Ybbs) übernommen - mehr dazu in Skigebiet Forsteralm gerettet (noe.ORF.at; 24.10.2016).

