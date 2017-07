„wellenklaenge“: Heger eröffnete letzte Saison

Das Kulturfestival „wellenklaenge“ in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) wurde am Freitag mit Otto Lechner und den Wiener Ziehharmonikern eröffnet. Es findet heuer zum letzten Mal unter der Leitung seiner Gründerin Suzie Heger statt.

„Wir sind kein elitäres Festival. Zu uns kommt jeder, der Kultur erleben will“, sagte die Lunzerin Suzie Heger am Eröffnungsabend gegenüber noe.ORF.at. Das Festival startete am Freitag in die 20. Saison und für die Intendantin und Gründerin ist es die letzte. Nach 21 Jahren übergibt sie 2018 an die Musiker Julia Lacherstorfer und Simon Zöchbauer, die das neue Leitungsteam bilden.

ORF

Vom Badesteg zur Bühne

Wo tagsüber die Badegäste den Sommer und die Sonne genossen, mischten sich gegen Abend die Festivalgäste dazu. 1997 fand das Festival seinen Anfang, allerdings wurde erst seit 2004 auf der Seebühne gespielt. „Wir haben begonnen auf der grünen Wiese sitzend, ohne Bühne, mit wenigen Zuschauern. Ich bin von Tür zu Tür gelaufen und habe allen eingeredet, sie müssen unbedingt kommen und hier an diesem Festival teilnehmen“, blickte Suzie Heger zurück.

Seitdem bespielten in zwei Jahrzehnten viele nationale und internationale Künstler die kleine Seebühne und das Festival machte sich über die Region hinaus einen bekannten Namen. Das Überreichen des Zepters an die jungen Nachfolger fällt der Noch-Intendantin nicht schwer. „Es sind zwei so engagierte junge Musiker. Sie sind gerade in aller Munde und haben jetzt mit ihren Gruppen einen riesigen Karrieresprung gemacht. Die beiden sind so voller Energie, Tatkraft und Ideen. Ich kann nur sagen: Herrlich! Ich habe ein gutes Gefühl.“

Mit kleinen Schritten zum Erfolg

Zu den ersten Mitgliedern des Gründervereins, noch vor seiner Tätigkeit als Bürgermeister, gehörte auch Martin Ploderer (ÖVP). „Ich kann mich noch gut erinnern, bei der ersten Eröffnung ist uns ein kleiner Fauxpas bei den Einladungen passiert. Da standen zwei verschiedene Zeiten oben und bei der Eröffnung waren, glaube ich, zwölf Leute. Wir haben gesagt: Das ist ein kleiner Anfang. Aber dass sich unser Baby so entwickelt, das war nicht vorhersehbar“, so Ploderer.

Auch der österreichische Akkordeonspieler und Komponist Otto Lechner, der das Festival heuer gemeinsam mit den Wiener Ziehharmonikern eröffnete, blickte auf 20 Jahre „wellenkleaenge“ zurück: „Damals gab es die Seebühne noch nicht und da gab es Konzerte an ganz verborgenen Plätzen hier. Also, wo das Publikum nur mit längerem Fußweg oder mit Boot hinkommen konnte. Das waren richtige Pionierzeiten.“ Zudem gab es Freitagabend Einlagen der französischen Akrobatengruppe „Cirque Inextremiste“ auf der Seebühne am Lunz am See zu sehen.

Suzie Hegers letzte Saison Eröffnet wurde von Otto Lechner und den Wiener Ziehharmonikern, mit Einlagen der französischen Akrobatengruppe „Cirque Inextremiste“

Das Programm der „wellenklaenge“ 2017 läuft noch bis 29.Juli. Mit den One-to-One-Konzerten von Starpianist Marino Formenti erfüllte sich Noch-Intendantin Suzie Heger einen Herzenswunsch. Im Musiksalon des Schloss Seehofs lädt der Künstler zu intimen Konzerten: Ein bis zwei Stunden verbringt er mit einem einzigen Besucher. Es gibt ein Klavier, aber kein festgelegtes Programm. Formenti entwickelt das Konzert ganz individuell aus dieser Begegnung - mehr dazu in Letztes Mal „wellenklaenge“ mit Suzie Heger (noe.ORF.at; 25.4.2017).

Seit 1997 leitete Suzie Heger „wellenklaenge“

Suzie Heger ist in Lunz am See geboren und aufgewachsen. Beide Eltern waren Naturwissenschaftler. Schon als Kind hat sie sich sehr für Musik und Theater interessiert. Sie studierte in Wien, absolvierte ihre Lehramtsprüfung und kam über Umwege zu Kostüm- und Bühnenbild, dieses übte sie von 1983 bis 2005 aus.

Sie entwarf zahlreiche Filmkostüme für Kino und Fernsehen sowie Ausstattung von Theaterproduktionen am Volkstheater in Wien, Theater Drachengasse, Theater der Jugend, Freie Produktionen, Bregenzer Festspiele, unter anderem, auch Modeschauen und Soloausstattungen. 1996 begann der Aufbau und die Organisation des Festivals „wellenklaenge, lunz am see“, seit 1997 ist Suzie Heger Intendantin.

Link: