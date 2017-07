NR-Wahl: Scherak führt NEOS-Landesliste an

Nikolaus Scherak, derzeit NEOS-Abgeordneter im Nationalrat, wird bei der Wahl im Herbst erneut die niederösterreichische Landesliste seiner Partei anführen. Das haben die Parteimitglieder am Sonntag beschlossen.

Die Listenerstellung verlief bei den NEOS in drei Schritten. Zuerst konnten alle Interessierten per Online-Voting die Vorschlagsliste erstellen, anschließend gab der Parteivorstand den jeweiligen Favoriten Punkte. Abschließend wählten am Sonntag die Parteimitglieder.

NEOS

Für Niederösterreich schnitt Nikolaus Scherak aus Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) in diesem Prozess am besten ab. Er wird die NEOS-Landesliste für die Nationalratswahl im Herbst anführen. Er wolle nun ein „verkrustetes System weiter aufbrechen“, sagte Scherak kurz nach der Entscheidung gegenüber noe.ORF.at. Er werde sich auch weiterhin auf die Kernthemen der NEOS konzentrieren, etwa die Bildung und das Pensionssystem.

Wiedereinzug „zu 100 Prozent sicher“

Für die nächsten Monate seien zahlreiche Wahlkampfveranstaltungen in ganz Niederösterreich geplant, so Scherak. Er selbst wolle auch von Tür zu Tür gehen. Der niederösterreichische Spitzenkandidat ist sich jedenfalls „zu 100 Prozent sicher, dass wir wieder in den Nationalrat einziehen werden“. Ziel sei es, das Ergebnis von 2013 (5,0 Prozent) deutlich zu verbessern und zweistellig zu werden.

Scherak war bereits beim ersten Antritt der jungen Partei im Jahr 2013 der niederösterreichische Listenerste gewesen. Seitdem ist er im Nationalrat unter anderem als Menschenrechts-, Justiz- sowie Verfassungssprecher des NEOS-Klubs aktiv. Der 30-jährige Oberwaltersdorfer studierte Rechtswissenschaften in Wien und Menschenrechte an der Donau-Universität Krems. Von 2010 bis 2014 war er der Bundesvorsitzende der Jugendorganisation JuLis, die mittlerweile JUNOS heißt. Von 2013 bis 2016 war er zudem Landessprecher der niederösterreichischen NEOS. Seit 2014 ist Scherak stellvertretender Obmann des NEOS-Parlamentsklubs.

JUNOS-Bundesvorsitzender auf Platz zwei

Listenzweiter wurde am Sonntag Douglas Hoyos aus Raan (Bezirk Krems). Der 26-Jährige ist derzeit als Bundesvorsitzender der JUNOS tätig. Auf den weiteren Listenplätzen folgen die 53-jährige Steuerberaterin Edith Kollermann aus Breitenfurt (Bezirk Mödling), der 43-jährige Marketingleiter Christian Watzl aus Pyhra (Bezirk St. Pölten) sowie die 31-jährige Elementarpädagogin Daniela Gschwindl aus Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach).

