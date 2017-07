Niederösterreicher wohl neuer Bauernbund-Chef

Georg Strasser, ÖVP-Nationalratsabgeordneter und Bürgermeister in Nöchling (Bezirk Melk), steht vor der Wahl zum Präsidenten des österreichischen Bauernbundes. Die Entscheidung soll am Mittwoch fallen.

Ganz offiziell wird die Entscheidung vor der Sitzung der Bundesgremien der ÖVP-Teilorganisation am Mittwoch noch nicht bestätigt. Dennoch: „Alle Anzeichen gehen in die Richtung“, dass sich Georg Strasser am Mittwoch designierter Bauernbund-Chef nennen darf, sagte dieser selbst am Sonntagabend gegenüber noe.ORF.at. Der 46-jährige Niederösterreicher habe jedenfalls gehört, dass es keine Mitbewerber um die Funktion mehr gebe: „Ich stehe zur Verfügung und würde diese Aufgabe sehr gerne übernehmen.“

APA/HELMUT FOHRINGER

Strasser dürfte damit bereits jetzt als Nachfolger von Jakob Auer feststehen. Der Oberösterreicher hatte vor kurzem angekündigt, sich mit der Nationalratswahl im Herbst nach vier Jahren als Präsident des Bauernbundes und 34 Jahren im Nationalrat zurückzuziehen. Nach der Vorentscheidung am Mittwoch im Vorstand und Präsidium soll Strasser Ende August offiziell die Funktion übernehmen.

Die derzeitige Situation für Landwirte in Österreich beurteilte Strasser im Gespräch mit noe.ORF.at vorsichtig optimistisch: „Wir kommen aus einer ganz schwierigen Phase.“ Mittlerweile könne man aber etwa auf dem Schweine- und Milchmarkt eine deutliche Entspannung beobachten. Strasser wolle sich künftig dafür einsetzen, die starken Preisschwankungen in den einzelnen Märkten abzumildern. Hier werde zwar vieles auf EU-Ebene entschieden, doch auch auf der nationalen Ebene könne man Einfluss nehmen, erklärte er. Klar sei, dass es nicht ein einziges Erfolgsmodell in der Landwirtschaft gebe. Er kenne sowohl Bio-Betriebe als auch Landwirte im konventionellen Bereich, die erfolgreich seien.

Seit 1999 Landwirt in Nöchling

Nach seinem Studium der Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur in Wien übernahm Strasser im Jahr 1999 in Nöchling einen 20 Hektar großen landwirtschaftlichen Betrieb mit 40 Tieren, darunter 15 Kühe, und forstwirtschaftlichen Flächen. Seine politische Karriere begann er in der Bezirksbauernkammer Melk. 2009 wurde Strasser Bürgermeister der Marktgemeinde Nöchling, 2013 schließlich Abgeordneter zum Nationalrat. Derzeit arbeitet der ÖVP-Politiker nebenberuflich an der Land- und Forstwirtschaft mit.

