Einbrecher nach wenigen Minuten gefasst

Drei mutmaßliche Einbrecher sind am Sonntag, wenige Minuten nach ihrer Tat, von der Polizei verhaftet worden. Sie drangen in ein Wohnhaus in Hohenau (Bezirk Gänserndorf) ein. Die Hausbesitzerin sah sie und schlug Alarm.

Die Hausbesitzerin hatte einen der Männer auf frischer Tat ertappt. Ihm gelang jedoch mit einer Geldbörse samt Dokumenten und Karten sowie einem Schlüsselbund die Flucht. Nach kurzer Fahndung nahmen Polizisten in der Nähe des Tatortes drei slowakische Staatsbürger wahr, die laut Zeugen mehrere Einkaufkarten über die Einfriedung eines Grundstücks geworfen hatten.

Diese Karten gehörten dem Einbruchsopfer. Die auf der Flucht weggeworfene Geldbörse der Frau wurde ebenfalls gefunden. Bei der Einvernahme waren alle Beschuldigten geständig. Das Trio im Alter von 35, 40 und 47 Jahren wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion mit.

In vier Firmen im Bezirk St. Pölten eingebrochen

Am Wochenende suchten Einbrecher mehrere Firmen im Bezirk St. Pölten-Land heim. Die Täter drangen im Zeitraum von Freitagmittag bis Sonntag in Böheimkirchen und Kirchstetten in vier Firmen ein. In sechs weiteren Betrieben blieb es beim Versuch, berichtete die Landespolizeidirektion. Sie stahlen dabei nach Polizeiangaben geringe Bargeldsummen, richteten jedoch erhebliche Sachschäden an.

