Unwetter: Überflutungen im Bezirk Gänserndorf

Die neuerlich heftigen Unwetter haben am Montag in ganz Niederösterreich hunderte Feuerwehreinsätze verursacht. Besonders betroffen war der Bezirk Gänserndorf. Dort standen ganze Ortschaften bis zu einen Meter unter Wasser.

Das heftige Unwetter brachen am Montag gegen 17.00 Uhr über den Bezirk Gänserndorf herein. Mehrere Ortschaften wurden überflutet, die Feuerwehr löste laut Angaben des Landesfeuerwehrkommandos Großalarm aus. „Man kann ohne Zweifel sagen, dass dieses Unwetter eines der heftigsten war, die je im Bezirk Gänserndorf aufgetreten sind“, sagte Feuerwehrsprecher Franz Resperger in der Nacht auf Dienstag.

zurück von weiter

38 Feuerwehren kämpften mit knapp 500 Einsatzkräften stundenlang gegen die Folgen des Starkregens. Nicht nur Straßenzüge, sondern auch dutzende Keller waren überschwemmt, umgeknickte Strommasten und Bäume auf Straßen und Hausdächer gestürzt. Die Wassermengen sorgten auch für Schäden in der Landwirtschaft. Aus Ackerflächen wurde Schlamm abgeschwemmt, der dann mehrere Straßenzüge blockierte

Am schlimmsten traf es laut Resperger die Gemeinden Auersthal, Raggendorf, Mühlleiten, Rutzendorf, Oberhausen, Wittau, Obersiebenbrunn, Untersiebenbrunn und Leopoldsdorf im Marchfelde. „Um die prekäre Situation in den Griff zu bekommen, mussten wir auch mehrere Großpumpen des Landesfeuerwehrverbandes in Stellung bringen“, so Resperger. Diese Pumpen mit einer Förderleistung von bis zu 900 Kubikmetern Wasser pro Stunde entlasteten schließlich die Einsatzkräfte und ermöglichten es ihnen, sich auch um die überluteten Keller in den Einfamilienhäusern zu kümmern.

Auch der Bezirk Schwechat betroffen

Ein weiterer Hotspot war am frühen Montagabend Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha). Die Feuerwehren verzeichneten Einsätze in der Stadt und auf dem Flughafen Wien, acht Feuerwehren waren laut Angaben des Landesfeuerwehrkommandos aktiv. Es habe sich dabei primär um Auspumparbeiten gehandelt, hieß es. In unmittelbarer Nähe zum Flughafen wurde zudem ein Tornado gesichtet - mehr dazu in Tornado zog an Flughafen vorbei (noe.ORF.at; 10.7.2017).

Verletzte gab es laut ersten Angaben nicht. Die Schäden - vor allem im Bezirk Gänserndorf - waren in der Nacht laut Feuerwehr noch nicht absehbar. Der Hagel sorgte jedoch am Montag für große Schäden in der Landwirtschaft. Die Hagelversicherung schätzt diese für Wien und Niederösterreich auf etwa 15 Millionen Euro - mehr dazu in Unwetter: 15 Millionen Euro Schaden (noe.ORF.at; 10.7.2017).

Links: