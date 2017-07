Popstars bei „Starnacht aus der Wachau 2017“

Popstars der deutschsprachigen Musikszene werden bei der „Starnacht aus der Wachau 2017" in Rossatzbach (Bezirk Krems-Land) auftreten. Etwa Adel Tawil, Conchita oder die Band Tagtraeumer“ werden auf der Bühne stehen.

Die Wachau ist auch heuer wieder Treffpunkt der nationalen Musikszene. Am 1. und 2. September wird die Gemeinde Rossatz Schauplatz der bereits 6. „Starnacht aus der Wachau“. ORF2 sowie MDR übertragen die Show aus der atemberaubenden Kulisse des Weltkulturerbes am Samstag 9. September.

Adel Tawil, Conchita und Tagtraeumer

Im Schloss Dürnstein wurden am Dienstag erste Eckpunkte und Informationen zu den teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Eingeladen zu dem Event hat Martin Ramusch, der Chef von ip-media. Bereits ganz fix mit dabei bei der „Starnacht aus der Wachau 2017“ sind Conchita, Adel Tawil, Tagtraeumer, Vanessa Mai, Nino de Angelo, Fantasy, Bernhard Brink und The Baseballs.

Als Moderatoren wurden Barbara Schöneberger und Alfons Haider angekündigt. Keiner der beiden konnte am Dienstag allerdings bei der Programmpräsentation dabei sein. Die Tagtraeumer waren jedoch in Dürnstein zu Gast. Die junge steirische Popband war bereits 2016 dabei und freut sich auf die nächste „Starnacht“. „Man lernt einfach immer interessante Künstler und Menschen kennen und außerdem ist die Wachau eine wunderschöne Gegend“, sagt Tobias von den Tagtraeumern.

Mikl-Leitner: „Starnacht ist Tourismusmagnet“

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist die „Starnacht" nicht nur ein musikalisches Großereignis, sie bringe auch dem regionalen Tourismus einen großen Impuls. „Die Kultur ist in der Wachau zu Hause und so hat auch die ,Starnacht‘ hier ein Zuhause gefunden. Die Veranstaltung ist ein Impulsgeber für Wertschöpfung und ein Tourismusmagnet, der sich auf die ganze Region auswirkt. Die beeindruckenden Zahlen belegen das. Ich freue mich, dass ich heuer meine ,Starnacht‘-Premiere feiern werde“, so Mikl-Leitner. Die „Starnacht“ bringe bereits eine Wertschöpfung von 1,1 Millionen Euro, wird betont.

Laut Michael Götzhaber, dem ORF-Direktor für Technik, Online und neue Medien, ist die die ORF-Technik bei den ‚Starnächten‘ seit vielen Jahren Garant für Top-Qualität in punkto Übertragungstechnik, Klangqualität und Kamera-Perspektiven. „Die ,Starnacht aus der Wachau‘ ist ein TV-Highlight aus Niederösterreich und auch online abrufbar. Selbst wenn man also nicht vor Ort dabei sein kann – die ORF-TVthek sorgt auch heuer wieder dafür, dass niemand die ‚Starnacht‘ verpasst", sagt ORF-Onlinechef Thomas Prantner.

Auch im Programm des ORF Niederösterreich wird sich die Starnacht umfassend niederschlagen, sagt der Landesdirektor des ORF Niederösterreich Norbert Gollinger. „Wir werden auch wieder eine Radio Niederösterreich Bühne in Rossatzbach haben, wo man vor oder nach der Show schöne Stunden verbringen kann“, so Gollinger.

