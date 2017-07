25-Jähriger nach Supermarkt-Überfall gefasst

Ein 25-jähriger deutscher Staatsbürger hat am Mittwoch um die Mittagszeit einen Supermarkt in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) überfallen. Er war mit einem Messer bewaffnet. Kurze Zeit später wurde er festgenommen.

Um 11.40 Uhr betrat der 25-Jährige den Supermarkt. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager wartete er so lange, bis alle Personen den Supermarkt verlassen hatten. Er drohte mit einem Messer und forderte Geld. Weil die Kassenlade aber nicht sofort aufging, floh der Täter ohne Beute. Verletzt wurde niemand.

Polizeihunde stellten Täter

Es wurde sofort eine großräumige Fahnung nach dem Mann eingeleitet. Hubschrauber des Innenministeriums und Polizeihunde suchten nach dem Täter. Die Diensthunde konnten den 25-Jährigen schließlich in angrenzenden Gärten stellen. Der Mann wurde festgenommen. Am Mittwochabend wurde er vom Kriminaldienst in Klosterneuburg einvernommen.