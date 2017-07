Erhebungen nach Bluttat abgeschlossen

Nach der Bluttat nahe Pyhra (Bezirk St. Pölten) sind die Ermittlungen abgeschlossen. Das Obduktionsergebnis hat den Verdacht der Polizei bestätigt, wonach ein Pensionist seine Ehefrau getötet hat, bevor er Suizid beging.

Das vorliegende Obduktionsergebnis stimme mit den Ermittlungen des Landeskriminalamtes überein, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag. Damit seien die Erhebungen zur Bluttat am Mittwochnachmittag mit zwei Toten in einer kleinen Ortschaft nahe Pyhra (Bezirk St. Pölten) abgeschlossen. „Die Staatsanwaltschaft St. Pölten hat den Abschlussbericht bekommen und für uns ist der Fall abgeschlossen“, so Baumschlager gegenüber noe.ORF.at.

Ein 82-jähriger Mann hatte auf dem gemeinsam bewohnten landwirtschaftlichen Anwesen seine 84-jährige Ehefrau durch Schläge mit einer Axt und Messerstiche getötet. Er selbst erhängte sich. Ein Nachbar hatte die Frau gefunden und die Einsatzkräfte alarmiert. Das Motiv für die Tat dürfte im psychischen Zustand des Mannes liegen, so Baumschlager – mehr dazu in Brutaler Mord: Mann hatte psychische Probleme (noe.ORF.at; 13.7.2017).