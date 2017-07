Baden im „Beethoven-Fieber“

In Baden startet am Montag unter der Intendanz von Otto Brusatti das zweite Beethoven-Festival. Innerhalb von zwei Wochen werden bei zehn Konzerten alle 32 Klaviersonaten von Beethoven gespielt.

Es ist kein Zufall, dass das Beethoven-Festival ab morgen ausgerechnet in Baden stattfindet, denn der deutsche Pianist und Komponist verbrachte in Baden zahlreiche Arbeits-Urlaube und war mit der Stadt zu Lebzeiten eng verbunden.

„Beetoven-Tankstelle“ im Beethovenhaus

Beim Festival gibt es neben Live-Darbietungen in zehn Konzerten eine sogenannte „Beethoven-Tankstelle“ im Beethovenhaus. Besucherinnen und Besucher können dort via Tablets die Sonaten autenthisch im Orginal-Aufenthaltsort des Komponisten erleben. Die „Beethoven-Tankstelle“ ist bis 31. August, jeweils von Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr, geöffnet.

Beethovenhaus

Die zehn Konzerte verteilen sich auf den Salon Brusatti (mit Mennan Bërveniku am Montag, 17. Juli, Joseph Avila am Mittwoch, 19. Juli, Petar Klasan am Donnerstag, 20. Juli, und Florian Krumpöck am Sonntag, 23. Juli), das Zentrum für interkulturelle Begegnung (mit Adela Liculescu am Montag, 24., und Mittwoch, 26 Juli, Anton Gerzenberg am Dienstag, 25., und Donnerstag, 27. Juli, sowie Christopher Hinterhuber am Sonntag, 30. Juli) bzw. mit dem Rathausplatz, der Rathausgasse und dem Robert-Herzl-Platz auf drei Plätze im öffentlichen Raum (mit dem Duo Arcord am Freitag, 21. Juli, bei freiem Eintritt). Beginnzeit ist jeweils um 19 Uhr, bei den Sonntags-Matineen um 11 Uhr sowie bei der Open-Air-Veranstaltung um 15 Uhr.

