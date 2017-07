19-Jähriger aus brennendem Auto gerettet

In Margarethen am Moos (Bezirk Bruck an der Leitha) ist am Freitag ein 19-Jähriger aus einem brennenden Auto gerettet worden. Der Mann war Polizeiangaben zufolge nach einem Überholmanöver auf der B60 verunglückt.

Der 19-Jährige hatte einen Lkw überholt und war danach beim Einordnen mit seinem Pkw ins Schleudern geraten, teilte die Landespolizeidirektion per Aussendung mit. Das Fahrzeug rutschte gegen ein entgegenkommendes Auto, das von einem 23-Jährigen gelenkt wurde, und landete schließlich in einem Feld, wo es zu brennen begann.

Der Lkw-Chauffeur befreite den 19-Jährigen, der ebenso verletzt wurde wie der andere Autofahrer. Die Männer wurden in das Landesklinikum Hainburg beziehungsweise ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert.

